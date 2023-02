 Efficiëntie belangrijkste voordeel van datagedreven werken

Data versus onderbuikgevoel: ruim helft bedrijven detecteert kansen op basis van data - Efficiëntie is volgens IT-beslissers het belangrijkste voordeel van datagedreven werken (55 procent). Op nummer twee en drie staan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening (40 procent) en optimale klantbediening (34 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion, multidisciplinaire dienstverlener op het vlak van Business Transformatie en IT Services, onder 596 IT-beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven.



Het feit dat ruim de helft efficiëntie als belangrijkste voordeel ziet, is opvallend als je het vergelijkt met de scores voor het verhogen van de wendbaarheid van de organisatie (zestien procent), het behalen van concurrentievoordeel (dertien procent), optimale waardecreatie (veertien procent) en de implementatie van nieuwe businessmodellen (acht procent). Dit duidt erop dat veel resources worden ingezet op tijdsreductie en kostenbesparing en veel minder op klantwaarde-innovatie.



Data wint van onderbuikgevoel

Bij het spotten van kansen en het bepalen van de strategie voor product- en dienstontwikkeling speelt data voor veel organisaties een cruciale rol. Zo geeft 55 procent van de IT-beslissers aan dat zijn/haar organisatie kansen detecteert met op data gebaseerde feiten en niet puur vertrouwt op onderbuikgevoel. Ook geldt voor ruim twee op de drie bedrijven (67 procent) dat zij beschikbare data gebruiken om nieuwe diensten te ontwikkelen. IT-beslissers zien echter nog meer kansen: 56 procent geeft aan dat zijn/haar organisatie klaar is om (meer) datagedreven te werk te gaan.

Wim Verweij, Thought Leader Data Innovation bij Hot ITem, onderdeel van Conclusion: "Opvallend is dat de meerderheid van de IT-beslissers zegt klaar te zijn voor datagedreven bedrijfsvoering. De ervaring leert dat de business zich veelal door kennisachterstand onvoldoende realiseert hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan de realisatie van businessdoelstellingen. Voor een goede aansluiting zul je de brug moeten slaan, oftewel verbinding moeten maken tussen business en IT. Hiervoor is een aanpak nodig, waarbij je op korte termijn businessresultaten neerzet en parallel daaraan werkt aan een datagedreven bedrijfscultuur en duurzame informatievoorziening."



