 73 procent van werkend Nederland kan zichzelf zijn op de werkvloer

Bij zes op de tien organisaties voelt men zich snel welkom - Driekwart (73 procent) van werkend Nederland geeft aan dat hij of zij zichzelf kan zijn op de werkvloer. Dat blijkt uit het Trust Index-medewerkersonderzoek van Great Place To Work onder bijna 850 respondenten. Het merendeel van de Nederlanders heeft het ook naar zijn zin op werk: 67 procent zegt op een leuke plek te werken. Alles overziend vindt 61 procent zijn of haar organisatie een ‘great place to work’.



De eerste stap om medewerkers zichzelf te laten zijn op de werkvloer is een warm welkom. Hier valt voor organisaties nog wat winst te behalen. Zo zegt slechts zestig procent van de werkenden dat er binnen zijn of haar organisatie wordt gezorgd dat nieuwe collega’s zich snel welkom voelen. In het geval dat mensen van werkplek wisselen, geeft 55 procent aan dat men op zijn gemak wordt gesteld. Het merendeel kan dan wel bij collega’s terecht: 69 procent van de werkenden geeft namelijk aan dat mensen binnen hun organisatie op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is.



Samen is niet alleen

Zeven op de tien (71 procent) vindt dan ook dat mensen binnen hun organisatie om elkaar geven. Ook wordt bij een groot deel van de organisaties aandacht besteed aan belangrijke persoonlijke mijlpalen zoals jubilea en verjaardagen. Meer dan de helft (65 procent) van de medewerkers geeft aan dat zij binnen hun organisatie speciale gelegenheden vieren.

Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place To Work: "Of medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen op werk, heeft alles te maken met de cultuur. Vanuit de hele organisatie moet namelijk uitgestraald worden dat iedereen goed is zoals hij is. Zo kun je bijvoorbeeld rekening houden met de wensen van zowel introverte als extraverte mensen. Dit begint bij de leiding, maar moet ook gestimuleerd worden onder collega’s. Als medewerkers zich namelijk thuis voelen op hun werk, zullen zij vitaler aan het werk kunnen. Als mensen een masker opzetten of het gevoel ervaren dat hun mening er niet toe doet, kost dit onnodig veel energie. Het is belangrijk om hierover open het gesprek aan te gaan en iedere medewerker te faciliteren in wat zij nodig hebben. Zo zorg je voor medewerkers die zichzelf kunnen zijn en daardoor het beste uit zichzelf halen."