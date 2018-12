Goede facilitaire dienstverlening draagt bij aan werkgeluk

Productiviteit wordt voor 55,5 procent bepaald door werkomgeving - Medewerkers die zich welkom voelen op kantoor, ervaren meer werkgeluk en zijn productiever. Dat blijkt uit onderzoek dat Facilicom onlangs liet uitvoeren.



Het onderzoek bevestigt het belang van sturen op gastvrijheidsbeleving, naast sturen op kwaliteit en efficiency. Hiermee zet Facilicom een grote stap naar meer aandacht voor de toegevoegde waarde van facilitaire dienstverlening.



Effect van facilitaire dienstverlening

Om het effect van facilitaire dienstverlening op mens en organisatie wetenschappelijk te bestuderen, startte Facilicom een onderzoek naar het verband tussen gastvrijheid en arbeidsproductiviteit in een kantooromgeving. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Herman Kok van Wageningen University en vond plaats in samenwerking met UWV. Kok deed vooronderzoek op UWV-locatie Delflandlaan in Amsterdam. Hij toonde aan dat bij kantoormedewerkers de beleving van hun werkomgeving impact heeft op hun gevoel welkom te zijn én op hoe zij hun productiviteit beoordelen. Extraatjes zoals een lekker geurtje in de toiletten, een huiselijker uitstraling van het restaurant en extra aandacht na een servicemelding bleken een positief effect te hebben op gastvrijheidsbeleving en productiviteit. Een grootschaliger vervolgstudie in 2018 op meerdere UWV-locaties, bevestigde die uitkomsten.



Resultaten

De productiviteit van medewerkers wordt voor 55,5 procent bepaald door hun werkomgeving. Een overzichtelijke, sfeervol en comfortabel ingerichte werkplek met privacy-mogelijkheden en akoestisch comfort maakt hierin het verschil. Daar zijn medewerkers naar eigen zeggen het meest productief. De gastvrijheidsbeleving, het gevoel hebben dat het om jou draait, wordt met 41,9 procent in hoge mate door facilitaire omstandigheden bepaald. Kok: ‘Dit is sterk toe te schrijven aan de houding en het gedrag van facilitair personeel en hoe er wordt omgegaan met tijdelijke ongemakken. Op een tweede plaats komen zaken als sfeer, reinheid en inrichting van de openbare ruimten. Gevolgd door de kwaliteit van eten en drinken.’



Werkgeluk

Facilitaire dienstverlening heeft dus een positieve impact op ‘werkgeluk’ (medewerkers voelen zich gewaardeerd) en de productiviteit van medewerkers, en daarmee op het succes van organisaties. Dit draagt bovendien bij aan het imago van de organisatie en dat kan meehelpen in de strijd om gekwalificeerd personeel, stelt Facilicom. Henk van de Weitgraven, directeur facilitair bedrijf UWV: ‘Dit onderzoek laat zien dat je met facilitaire dienstverlening waarde creëert.’