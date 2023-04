 25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden

Nog weinig bedrijven maken afspraken over werk-appjes en mailtjes - Meer dan een op de drie jongeren geeft aan op een werkdag te veel afgeleid te worden door werk-appjes en mailtjes. Zo’n 25 procent van de jonge werknemers werkt zelfs buiten kantoortijden, zodat hij niet gestoord wordt door inkomende berichten. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders.



Aaron Mirck en Ewoud Uphof delen in dit bericht daarom vijf tips om minder afgeleid te worden, zodat je op een werkdag meer gedaan krijgt in minder tijd.



Jongeren vaker afgeleid door appjes en mailtjes

Jongeren geven aan meer moeite te hebben met werk-appjes en mailtjes dan oudere werknemers. Vijftien procent van de Nederlanders wordt op een werkdag afgeleid door inkomende berichten, terwijl 34 procent van de jongeren er last van heeft. 25 procent van de Nederlandse werknemers vindt het lastig om een werk-appje of mailtje niet meteen te beantwoorden, terwijl zo’n veertig procent van de jongeren daar moeite mee heeft.

Uphof: "Sinds de pandemie communiceren we de hele dag door en hebben we het idee dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Daardoor komen we niet toe aan ons eigenlijke werk. Het valt op dat vooral jongeren last hebben van apps en mails. Op school leert helaas niemand je werken. Dat je een bericht niet altijd direct hoeft te beantwoorden, leer je vaak pas na een aantal jaar werken. Daardoor zijn jongeren onnodig afgeleid."



Weinig bedrijven hebben afspraken over appjes en mails

Dertien procent van de Nederlanders geeft aan dat er op het werk duidelijke afspraken zijn over hoe snel een appje of mailtje beantwoord moet worden. Mirck: "Dat is veel en veel te weinig. Elk bedrijf zou het gesprek moeten voeren over werk-mail en app-etiquette, zodat iedereen weet hoe snel een mail, appje of chat beantwoord moet worden. Dat zorgt ervoor dat minder werknemers last hebben van stress en ze veel productiever worden. We communiceren al een poos online, zonder af te spreken hoe we dat precies gaan doen. Dat is een van de vijf tips die je helpen om minder afgeleid te zijn."



Vijf tips voor minder afleiding



1: Voorkom afleiding op je desktop

"Je bent minder geneigd om inkomende mails direct te beantwoorden, als je ze niet ziet binnenkomen. Schakel die meldingen uit en blokkeer sites – bijvoorbeeld met de gratis tool Simple Blocker – die je afleiden."



2: Neem echte pauzes

"Na het voltooien van een aantal taken is het aantrekkelijk om pauze te nemen met een rondje langs social media. Daar rusten je hersenen niet van uit en het zorgt ervoor dat je vaak langer pauze neemt dan gepland. Neem echte pauzes, bijvoorbeeld door vijf minuten te wandelen."



3: Blokkeer afleiding op je smartphone

"Je telefoon is zo ontworpen om je van je aandacht te beroven. Krijg je focus terug door onbelangrijke meldingen uit te schakelen. Ook kun je de ‘focus’-mode gebruiken, zodat notificaties onderdrukt worden voor een bepaalde periode. Werkt dat niet? Maak je scherm dan zwart-wit, zodat het nog minder aantrekkelijk wordt."



4: Maak afspraken over appen en mailen

"Een van de redenen waarom we ons laten afleiden, is dat we denken dat elk bericht direct beantwoord zou moeten worden. Heldere afspraken lossen dat probleem op."



5: Maak tijd om berichten te beantwoorden

"Ben je bang dat je een belangrijk bericht niet op tijd ziet en er problemen ontstaan? Blokkeer tijd in je agenda om mails en appjes te beantwoorden, bijvoorbeeld aan het begin, midden en einde van je werkdag. Zo kan je in de overige tijd je werk gedaan krijgen."