 Ruim twintig procent van werkend Nederland voelt druk om buiten werktijd bereikbaar te zijn

69 procent checkt zakelijke e-mail op vrije dag - Maar liefst 21 procent van de werkende Nederlanders voelt vanuit zijn werkgever de druk om ook buiten werktijd bereikbaar te zijn voor werkgerelateerde vragen. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder 1.082 Nederlandse medewerkers in loondienst.



Ruim één op de vier (28 procent) van de ondervraagden geeft aan dat ze liever hebben dat het buiten werktijd niet mogelijk is om de zakelijke e-mail te checken, door bijvoorbeeld de server niet-actief te maken. Verder checkt 69 procent weleens zakelijke e-mail op dagen dat ze officieel vrij zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie.



Wetsvoorstel ‘recht op onbereikbaarheid’ in de maak

De afgelopen jaren is het gebruik van mobiele apparatuur onmisbaar geworden in het werk. Hierdoor is het aantal werkgerelateerde berichten buiten werktijd fors gestegen en zijn we min of meer altijd te bereiken. Wettelijk zijn er geen regels over bereikbaarheid vastgesteld. Momenteel ligt een voorstel in de Tweede Kamer die het recht op onbereikbaarheid wettelijk verankert. Bijna 70 procent (69 procent) van werkend Nederland is niet op de hoogte van het feit dat deze wet eraan komt.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "Vooral tijdens de huidige periode waarin medewerkers veel thuiswerken, moet het mogelijk zijn om op gezette tijden onbereikbaar te zijn voor het werk. Daarover moeten werkgever en medewerker afspraken maken. Anders lopen werk en privé te veel door elkaar, dreigt de werknemer altijd ‘aan’ te staan voor het werk en ligt een burn-out op de loer. In Nederland hebben we al wet- en regelgeving die moet zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen verrichten en tot rust kunnen komen. Zo regelt de Arbeidstijdenwet het maximaal aantal werkuren per week en de minimum lengte van de rusttijden. Maar nergens vindt u een expliciet recht op onbereikbaarheid. Met het nieuwe wetsvoorstel zal de werkgever verplicht worden om in zijn beleid, gericht op voorkoming van mentale overbelasting, invulling te geven aan het recht van de medewerker om buiten werktijd onbereikbaar te zijn."



Mailen en bellen buiten werktijd

Maar liefst 24 procent van de medewerkers geeft aan dat hun werkgever van hen verwacht zakelijke mailtjes en telefoontjes buiten werktijd te beantwoorden. Van de medewerkers zelf, verwacht vijftien procent van zijn of haar collega’s dat ze buiten werktijd reageren op de e-mails die aan hen gericht zijn.