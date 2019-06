 Helft werkend Nederland nooit meer een dag offline

Manager: ga in gesprek en geef het goede voorbeeld - Continu bereikbaar zijn en de werkdruk die daarbij komt kijken, het blijft een worsteling in menig Nederlandse kantoortuin. In de politiek wordt zelfs gesproken over het recht op onbereikbaarheid, een initiatiefwetsvoorstel is nu in behandeling.



Een aanzienlijk deel (57 procent) van Nederlandse werknemers is, ook in het weekend, bereikbaar voor werkzaken. Mede als gevolg hiervan omschrijft één derde van de Nederlandse werknemers de balans tussen werk en privé als behoorlijk verstoord en ruim één kwart slaapt hierdoor slecht. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Tele2 Zakelijk & T-Mobile uitgevoerd door Markteffect. De telecomprovider roept werkend Nederland op vaker offline te zijn en een prioriteit te maken van slim en efficiënt leren werken.



Andere rol voor werkgever gewenst

Ondanks het feit dat ruim driekwart (77 procent) van de werkgevers vindt dat hun werknemers geregeld offline moeten zijn geeft de helft van de werknemers (47 procent) hier simpelweg nooit gehoor aan. Werkgevers lijken op dit gebied ook niet helemaal het juiste voorbeeld te geven. Zeven op de tien werkgevers (66 procent) is zelf continu, dus óók buiten werktijd, bereikbaar en verwacht dit ook van werknemers (42 procent). Ondanks het feit dat een groot deel van de werkgevers (63 procent) zegt een prioriteit te maken van werkdruk regulering, lijkt de werknemer dit in de praktijk niet als dusdanig te ervaren. Zo geeft zes op de tien bijvoorbeeld aan dat de werkgever niet vaak genoeg informeert naar de werkdruk (55 procent) en bijna één derde voelt zich niet door de werkgever gehoord (27 procent). Léon Toet – directeur Zakelijke Markt: "We zien dat voortdurend bereikbaar zijn ook een keerzijde heeft, zoals een verstoorde work-life balance of het ervaren van werkstress. Daarom moedigen we managers aan om het gesprek hierover aan te gaan met werknemers en zelf het goede voorbeeld te geven."



Prioriteit maken van slimmer leren werken

Zes op de tien werknemers ontvangt van de leidinggevende nooit tips of begeleiding gericht op slim en efficiënt werken. Terwijl daar een wereld te winnen valt. De helft van de werkgevers (51 procent) plant voor zichzelf offline tijd in. Werknemers komen daar niet aan toe of nemen hierin minder snel de regie (slechts 35 procent). Rick Pastoor, ‘binnenbaas’ van journalistiek platform Blendle en schrijver van ‘GRIP, het geheim van slim werken’: "Het is best gek dat we nooit écht hebben leren werken, terwijl werk zo’n belangrijke activiteit in ons leven is. Het is dus geen aangeboren vaardigheid maar een proces dat structurele begeleiding nodig heeft die, mede georganiseerd door de werkgever, moet worden geboden. Richt daarin de aandacht op resultaat, regie nemen over uw tijd en realiseer u dat u moet leren werken, mijn ervaring is dat de discussie over werkdruk, bereikbaarheid en balans dan als sneeuw voor de zon verdwijnt." We zien dat een grote rol is weggelegd voor werkgevers.



Wapen u tegen stress en hoge werkdruk

Om stress te verminderen werken reeds velen met een actielijst (72 procent). Bij 68 procent van werkend Nederland zorgt dit ook daadwerkelijk voor houvast op de werkvloer. Toch is deze lijst bijna nooit af (62 procent). Hier balen we geregeld van (35 procent) of we liggen zelfs wakker van het feit dat ‘ie nooit afkomt (33 procent). Pastoor: "De oneindigheid van een takenlijst en inbox is overweldigend en bedrieglijk. Ik pleit ervoor om de agenda, takenlijst en mailbox slimmer in te zetten waardoor ruimte ontstaat voor grotere plannen en toekomstdromen. Door zelf de regie te pakken worden dit de wapens tegen stress en een hoge werkdruk."



Tips voor meer grip

Pastoor deelt tips voor grip op het werk

Gebruik uw agenda niet alleen voor afspraken, maar reserveer tijd voor uw belangrijkste werk. Bewaar nooit meer iets in uw hoofd: kies een takenlijst en zorg dat u vanaf nu iedere openstaande taak hierin opslaat. Maak tijd voor e-mail: begin uw dag niet met uw mailbox, maar reserveer twee of drie blokken tijd in uw agenda om uw mailbox te verwerken. Reserveer in uw agenda elke vrijdag tijd voor een wekelijkse review: een half uur om orde op zaken te stellen en uw agenda voor de komende week te vullen. De favoriete digitale to-do-tools van werkend Nederland (werknemers) op een rij:

To Do (25 procent)

Google Keep (21 procent)

Wunderlist (negentien procent)

Todoist (twaalf procent)