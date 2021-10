 Werknemers hoeven niet altijd bereikbaar te zijn

Ruim twintig procent voelt druk om buiten de werktijd bereikbaar te zijn - In Nederland hebben we momenteel nog geen wet die een recht op onbereikbaarheid buiten de werktijd verankert. Volgens de sim only specialisten bij Pricewise, wil dit echter niet zeggen dat managers zomaar werknemers buiten hun werktijd mogen storen. Volgens hen maakt het daarbij niet uit of de werkgever al dan niet een zakelijk telefoonabonnement aanbiedt.





"In de Nederlandse wet is er inderdaad nog geen recht op onbereikbaarheid te vinden. Wel werd er in juli 2020 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel verplicht de werkgever om in het kader van het arbobeleid maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen van de voortdurende bereikbaarheid te beperken, onder meer door een recht op onbereikbaarheid in te voeren. Helemaal nieuw is dit eigenlijk niet. In Frankrijk is dit in 2017 al wettelijk verankerd voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Bovendien hebben talloze bedrijven intern al afspraken gemaakt over het recht op onbereikbaarheid. En daarnaast hebben de Europese parlementsleden de Commissie verzocht om een wet voor te stellen waardoor werknemers buiten de werkuren offline mogen zijn," gaan de specialisten verder.



Belangrijk voor het welzijn van werknemers

De EP-leden dienden dit verzoek natuurlijk niet zomaar in. Dit beamen ook de specialisten: "In deze digitale tijden wordt er steeds vaker verwacht dat we voortdurend bereikbaar zijn, waardoor de werk-privébalans onder druk komt te staan. Ruim twintig procent voelt druk om buiten de werktijd bereikbaar te zijn. Dit is niet gezond. Het zorgt voor meer burn-outs, depressies, angststoornissen, gezondheidsproblemen en uiteindelijk ook voor meer werkverzuim."

"Werkgevers mogen bovendien niet vergeten dat een recht om niet gestoord te worden eigenlijk al bestaat. De werkgever moet van de Arbowet verplicht onderzoeken of het werk een gevaar kan opleveren voor de werknemer. Wanneer het nodig is, moet de werkgever ingrijpen en het risico beperken. Eigenlijk moet de werkgever dus ook nu al onderzoeken of een voortdurende bereikbaarheid wel wenselijk is en hier een beleid over voeren. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de Arbeidstijdenwet die minimum- en maximumwerktijden regelt," waarschuwt men.



Goede afspraken maken met werkgevers

"Het is zeker niet zo dat werkgevers moeten wachten tot de politiek actie onderneemt. Bedrijven mogen ook intern een beleid voeren en kunnen hierover onderhandelen met hun werknemers. In een aantal cao's zijn er dan ook al afspraken gemaakt. In de cao voor gehandicaptenzorg staat bijvoorbeeld dat de werkgever zijn werknemers niet mag storen op roostervrije dagen. Dit is een heel goede afspraak," benadrukken de sim only specialisten.

Toch relativeren zij ook het een en ander: "Soms is het nu eenmaal noodzakelijk dat een werknemer buiten de werktijd bereikbaar is, zeker bij cruciale functies. Het is dus zeker niet zo dat een complete onbereikbaarheid de regel moet worden, maar enig overleg over bereikbare en onbereikbare momenten is noodzakelijk. Ook als manager kunt u met medewerkers en collega's afspraken maken over wanneer u hen wel en niet mag storen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat iedereen zich netjes aan deze afspraken houdt. Dit alles geldt natuurlijk in twee richtingen: ook de manager hoeft niet voortdurend bereikbaar te zijn."