 HR: vervang het onderbuikgevoel voor data

Drie tips voor een datagedreven HR-beleid - Veel beslissingen binnen HR worden nog steeds op instinct genomen. Hoewel werken met mensen fingerspitzengefühl is, mag er niet voorbij worden gegaan aan de komst van nieuwe technologieën. Door de toename aan softwareoplossingen, data en automatiseringsprocessen is HR kwantificeerbaar. HR-managers kunnen menselijk kapitaal en het beleid daarover uitdrukken in harde cijfers.



Maar hoe ziet dat er precies in de praktijk uit? Tom Ricks, senior directeur van Qlik, deelt drie tips voor een datagedreven HR-beleid.



1. Effectief inzetten van data

Het verzamelen en analyseren van data over de kernvaardigheden, sterke punten en prestaties van interne teams is belangrijk op microschaal. Het kan helpen om prioriteiten te stellen op het gebied van leren, ontwikkelen en progressietrajecten. Op macroschaal is het voornamelijk belangrijk dat er zicht is op trends in de organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame inzetbaarheid of plaats- en tijdonafhankelijk werken. Data kan worden gebruikt om behoeften van medewerkers beter te voorspellen en daarop in te spelen.



2. Tevreden medewerkers

Bedrijven moeten wendbaar zijn in deze snel veranderende wereld. Sinds de coronapandemie is er echter een zekere verandermoeheid ontstaan. Zo blijkt uit onderzoek dat in 2016 driekwart van de werknemers bereid was mee te bewegen met organisatorische veranderingen, dat is fors gedaald tot 38 procent in 2022. Deze daling vertelt ons dat organisaties verandermanagement moeten prioriteren. Door het gebruik van data kunnen werknemers beter begeleid worden bij het navigeren van veranderingen. Door aansluiting te vinden blijft personeel gemotiveerd, betrokken en voelen ze zich een onderdeel van het bedrijf.



3. Slimme talentwerving

Naast het tevreden houden van huidige medewerkers, moeten organisaties ook hun wervingsaanpak optimaliseren. Het is altijd een uitdaging om talent aan trekken, maar extra lastig in de huidige arbeidsmarkt. Het implementeren van een intelligente wervingsaanpak kan een voorsprong bieden op concurrenten. Data-analyse kan een positieve rol spelen in bijna elk aspect van het proces. Door potentiële sollicitanten te screenen, is het mogelijk om tijd en geld te besparen.



De geschiedenis heeft ons geleerd dat wendbare organisaties het beste in staat zijn om recessies het hoofd te bieden. Het combineren van HR analytics met de juiste menselijke focus resulteert in het zetten van strategische stappen naar een toekomstbestendige organisatie.