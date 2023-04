 Employer branding prijkt bovenaan prioriteitenlijst HR-professional in de zorg

In zorgsector lijkt employer branding urgenter dan in andere sectoren - Maar liefst de helft (48 procent) van de HR-professionals werkzaam in de zorgsector heeft het aantrekken van talent en employer branding bovenaan het lijstje met aandachtspunten staan. Dat blijkt uit de HR benchmark van Visma | Raet. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 215 werkenden en 114 HR-professionals en bestuurders in de zorg.



Het percentage is een enorme toename ten opzichte van vorig jaar. In 2022 noemde namelijk nog maar achttien procent van de HR-professionals in de zorg dit als het belangrijkste aandachtspunt. In andere sectoren, waaronder onderwijs en overheid, is de aandacht voor employer branding gemiddeld lager: slechts 38 procent van de HR-professionals noemt het daar als belangrijkste aandachtsgebied.



Employer branding essentieel in werknemersmarkt

Dat employer branding zoveel aandacht krijgt van HR-professionals in de zorg, komt waarschijnlijk doordat zij hard geraakt worden door het werknemerstekort. Maar liefst 84 procent vindt namelijk dat in de toenemende werknemersmarkt employer branding belangrijker is dan ooit. Ter vergelijking: in andere sectoren ligt dit percentage op gemiddeld 75 procent.

Als het aankomt op het aantrekken van zogenoemd toptalent zien HR-professionals daar ook een belangrijke rol weggelegd voor employer branding. Binnen de zorgsector denkt 65 procent dat organisaties zonder employer branding strategie in de nabije toekomst moeite zullen hebben met het werven van toptalent. In andere sectoren ligt dit percentage gemiddeld op ‘slechts’ 48 procent.



Focus op vitaliteit en ontwikkeling medewerker

Naast employer branding, willen HR-professionals zich dit jaar voornamelijk focussen op de onboarding en inwerkperiode (48 procent) en de erkenning en ontwikkeling van talenten van medewerkers (36 procent). Maar ook vitaliteit van de medewerker (35 procent) en het goed regelen van het vertrek van medewerkers (35 procent) staan hoog op de prioriteitenlijst.

Sander Heijnen, Director Healthcare bij Visma | Raet: "Het is goed om te zien dat HR-professionals in de zorg zoveel focus hebben op employer branding. Werken in de zorg is namelijk ontzettend mooi en dankbaar. Echter is het belangrijk om een balans te vinden tussen het aantrekken van nieuwe medewerkers en het behouden van huidige talenten binnen de organisatie. Activiteiten die kunnen helpen om personeel te binden en boeien, moeten zeker niet onderbelicht raken. Door middels employer branding de instroom te vergroten en tegelijkertijd de achterdeur dicht te houden, wordt de werkdruk in de zorg ook weer wat draaglijker."