 Buzzwords in HR: deze vier ga je nog vaak horen in 2023

Weet jij wat er speelt in HR-land? - Human Resource (HR) is misschien wel de meest dynamische afdeling van een organisatie: ontwikkelingen als personeelstekorten, digitalisering en inflatie zijn hier direct van invloed. In HR zijn er bijna dagelijks nieuwe trends die niet alleen het werk veranderen, maar ook het vocabulaire. De HR-sector raakt bezaaid met buzzwords – aantrekkelijke woorden die een tijd lang ‘populair’ zijn. Sterker nog, er worden zoveel buzzwords gebruikt, dat we door de bomen het bos niet meer zien.



Esther Segers, Senior Business Development Manager bij Alight Solutions, vertelt je welke vier buzzwords we in 2023 nog vaak zullen horen.



1. Productivity Paranoia

Vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers is erg belangrijk voor een goede werkrelatie. Maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Gebrek aan vertrouwen kan leiden tot 'Productivity Paranoia', waarin de werkgever het gevoel heeft dat de werknemer niet productief genoeg is.

In de praktijk werkt dit contraproductief: het weerhoudt werknemers zich verder te ontwikkelen. Werkgevers moeten daarom, in plaats van ‘controle’ proberen te houden, kijken hoe ze hun werknemers kunnen helpen door wekelijkse gesprekken te voeren of toe te werken naar een workflow die werkt voor beide partijen. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waaruit blijkt dat de productiviteit aantoonbaar is afgenomen door het thuiswerken. Productiviteit wordt gemeten door te kijken naar de doorlooptijd van projecten en het aantal productieve uren. Maak dat bespreekbaar. Soms gaan dingen nu eenmaal sneller als je bij elkaar zit en van elkaar kunt leren.



2. Quiet Firing

Goede begeleiding vanuit werkgevers is cruciaal voor de ontwikkeling van personeel. Door middel van cursussen, trainingen of opleidingen, maar ook door goede coaching en goed management, kun je inspelen op de behoeften van je medewerkers. Maar niet overal houdt men rekening met de behoeften van personeel, zo blijkt ook uit cijfers van ons mindset onderzoek*: 37 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hij of zij niet het gevoel heeft dat hun werkgever zich om hen bekommert. Onbewust zijn deze organisaties bezig met 'Quiet Firing' van medewerkers. Quiet Firing treedt op wanneer goede coaching, doorgroeimogelijkheden en ondersteuning ontbreken, wat ervoor zorgt dat werknemers losgroeien van het bedrijf. Zorg er daarom voor dat je een breed pakket aan mogelijkheden en ondersteuning aanbiedt aan je personeel.



3. Quiet Quitting

Vaker dan voorheen zetten we onze eigen gezondheid op de eerste plaats en bewaken we onze persoonlijke grenzen, ook op de werkvloer. Het blijkt namelijk dat minder dan de helft van de medewerkers (44 procent) hun huidige geestelijke en emotionele welzijn als zeer goed beoordelen. Met name onder de jonge generatie werknemers is 'Quiet Quitting' dan ook een bekende term. Dit betekent dat werknemers alleen nog de primaire taken van hun functie uitvoeren en niet langer bereid zijn meer te doen dan nodig is. En dit is niet per se negatief: werknemers stellen hun welzijn voorop en geven hun grenzen aan. Het is voor werkgevers de kunst om een gezonde balans te stimuleren op de werkvloer, bijvoorbeeld door welzijnsprogramma’s aan te bieden.



4. Employee Experience

Om een organisatie draaiende te houden anno 2023 moet je ervoor zorgen dat je mensen tevreden houdt binnen je organisatie met bijvoorbeeld goede arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden en welzijnsprogramma’s. In Nederland beoordeelt 63 procent van de werknemers de algehele werknemerservaring ‘slecht’ of ‘zeer slecht'. Hét buzzwoord dat we in 2023 graag willen terugzien is daarom 'Employee Experience (EX)', wat staat voor de algehele ervaring van de werknemer. Bij EX is het belangrijk dat je het concreet maakt voor jouw organisatie en het begrip betekenis geeft. Zo zijn er werkgevers die EX definiëren als de vrijheid om als werknemer zelf personeelszaken te regelen en voor andere werkgevers bestaat EX uit een prettige kantoorervaring of het zelf kiezen van flexibele arbeidsvoorwaarden. Door een goede EX te faciliteren, heb je gelukkigere medewerkers, is de productiviteit hoger en zijn ze meer betrokken bij je organisatie.

Duidelijke communicatie werkt het meest efficiënt en te veel buzzwords kunnen soms juist voor meer verwarring zorgen dan verheldering. Toch helpen ze ons ook om HR-trends te begrijpen en in te spelen op de wensen van werknemers. Door kritisch te blijven op woordgebruik blijven we ook door de ‘buzz’ het bos zien.