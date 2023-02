 HR-Trends 2023: van skills based recruitment tot ‘het nieuwe kantoor’

Vijf HR-trends die de moeite waard zijn om in de gaten te houden - Nog nooit zijn zoveel mensen in Nederland van baan gewisseld als in 2022]. Uit recent onderzoek van het UWV blijkt dat anderhalf miljoen mensen vorig jaar een overstap maakten van werkgever - dat is ongeveer een op de vijf werknemers. Maar op welke punten kan HR zich focussen om getalenteerde medewerkers wel te binden en vast te houden?



In dit artikel beschrijft Carolien Wesseling, HR Director Manutan Benelux & Germany vijf HR-trends die de moeite waard zijn om in de gaten te houden in 2023:



1. De transitie naar ‘skills-based hiring’

In Nederland zijn er in allerlei sectoren veel werknemers nodig. Deze talenten zijn er ongetwijfeld, maar worden vaak niet meteen uitgenodigd op gesprek, omdat ze nog ‘ouderwets’ worden beoordeeld op hun cv en behaalde diploma’s. Om deze kloof te dichten, ligt er bij de recruitment van werknemers steeds meer nadruk op de aanwezige capaciteit van een toekomstige werknemer in plaats van op de daadwerkelijke ervaring.



2. Openheid van waarden van de organisatie

Werknemers willen steeds vaker werken voor een werkgever die de waarden uitdraagt die zij zelf belangrijk vinden. Het delen van gelijke waarden is vooral belangrijk bij de Gen Z-werknemers: voor hen staat voorop dat de organisatie maatschappelijk verantwoord is en bijdraagt aan duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Wees als organisatie dus transparant over de waarden die belangrijk zijn binnen de organisatie en vraag ook naar de waarden van toekomstige werknemers.



3. Herstructureren van taken

Een andere belangrijke trend in de HR-sector is het herorganiseren en herzien van de manier waarop taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen binnen een organisatie. Dit kan het veranderen van functierollen omvatten, het opsplitsen van grote taken in kleinere, meer behapbare delen of het combineren van kleinere taken om zinvoller werk te creëren. Het doel van het herstructureren van taken is vaak het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit. Dit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten, betere kwaliteit van werk en een meer betrokken en gemotiveerd team.



4. Het perfectioneren van hybride werken

Hybride werken is sinds de pandemie een vast onderdeel geworden van het moderne werken. Voor veel bedrijven blijft het toch een uitdaging om hybride werken met de bedrijfscultuur te integreren. Veel werknemers vinden het namelijk fijner om thuis te werken, waardoor de saamhorigheid binnen een team kan verminderen. Door te investeren in de mindset over hybride werken en duidelijke afspraken te maken binnen een team, kan je het hybride werken perfectioneren.



5. De nieuwe functie van het kantoor

Door de invoering van hybride werken heeft het kantoor een nieuw doel: er wordt meer nadruk gelegd op het ontmoeten van mensen en de sfeer in plaats van het uitvoeren van kantoorwerk]. Hybride werken maakt dat de interacties met collega’s die je minder goed kent afnemen. Hierdoor kunnen mooie kansen worden gemist. Om ontmoetingen aan te moedigen heeft het kantoor tegenwoordig veel meer de functie van ‘clubhuis’ met minder werkplekken en meer zithoeken en gelegenheden om elkaar te ontmoeten.