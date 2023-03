 Een op de tien overweegt verzekeringen op te zeggen vanwege inflatie

Ruim de helft kijkt kritisch naar verzekeringen om geld te kunnen besparen - Met stijgende prijzen voor boodschappen, benzine en energie, vinden steeds meer Nederlanders het belangrijk om te zoeken naar manieren om te besparen op de uitgaven. Zo kijkt 61 procent van de Nederlanders vanwege de inflatie nog eens kritisch naar de vaste lasten per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Direct.



Ruim een derde van de Nederlanders focust daarbij onder andere op de verzekeringen. Zo denkt 47 procent te kunnen besparen op hun verzekeringen door de dekking aan te passen. 44 procent denkt geld te kunnen besparen door over te stappen van verzekering.

Volgens het onderzoek kijken mensen vooral kritisch naar deze soorten verzekeringen:

Reisverzekering (27 procent) Woonverzekering (23 procent) Autoverzekering (23 procent) Uit het onderzoek blijkt ook dat elf procent van de Nederlanders overweegt om een verzekering op te zeggen vanwege de inflatie. Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct geeft aan: "Het is altijd goed om kritisch te kijken naar je verzekeringen. Wat heb je nodig, sluit het nog aan bij je huidige situatie en ben je niet dubbel verzekerd? In sommige gevallen kan het zeker nuttig zijn om aanpassingen te doen, zoals de dekking verlagen of het eigen risico te verhogen. Toch is het ‘zomaar’ opzeggen van verzekeringen meestal niet verstandig. Op de korte termijn levert dit wel een besparing op, maar mocht je in een later stadium toch schade krijgen, zijn de financiële gevolgen vaak veel groter. We raden dan ook altijd aan om een premie-check op de website van Allianz Direct te doen om te kijken waar je nog op kan besparen."