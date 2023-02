 Twee derde Nederlanders verwacht inflatiecompensatie

Voornamelijk werknemers tussen de achttien-34 jaar verwachten tegemoetkoming van de werkgever - Werknemerstevredenheid is een veelbesproken onderwerp, mede door de hoge inflatie en krappe arbeidsmarkt. Wat verwachten werknemers nu eigenlijk van hun werkgever en welke compensaties bieden werkgevers? SD Worx deed onderzoek naar de extraatjes en compensaties die Nederlandse werknemers ontvingen in 2022 en verwachten in 2023. Daarnaast onderzocht SD Worx de tevredenheid van werknemers over hun carrière.



Het onderzoek laat een aanzienlijk verschil zien tussen de verwachtingen van werknemers uit de verschillende leeftijdscategorieën wat betreft inflatiecompensatie. Oudere werknemers verwachten namelijk minder vaak dat hun werkgever een vorm van compensatie biedt dan jongere werknemers. 43 procent van de 55-plussers rekent op geen enkele compensatie in 2023, tegenover 38 procent van de 35-54-jarigen en 24 procent van de werknemers tussen 18-34 jaar. 56 procent van de werknemers in de jongste groep denkt dit jaar loonsverhoging te krijgen, tegenover slechts 28 procent van de 55-plussers.

Waar alle respondenten het wel over eens zijn is de vorm van de gewenste inflatiecompensatie; de grootste wensen zijn loonsverhoging (44 procent), een (verhoogde) reiskostenvergoeding (zestien procent) of een dertiende maand (veertien procent).



Extraatjes

Ruim drie kwart (79 procent) van de Nederlandse werknemers heeft in 2022 een extraatje ontvangen van zijn werkgever. Ambtenaren en zorgmedewerkers ontvangen het vaakst een extra beloning, zoals een eindejaarsuitkering (50 procent - 55 procent). Opvallend is hier dat werknemers binnen de agrarische sector (vijftien procent) en techniek (zestien procent) aanzienlijk minder vaak een eindejaarsuitkering ontvangen, terwijl dit wel sectoren zijn waar het vaakst sprake is van winstdeling (vijftien procent - 23 procent).



Tevredenheid loopbaan

Uit het onderzoek van SD Worx blijkt dat ruim 70 procent van de werknemers tevreden is over het verloop van hun loopbaan in 2022. Toch geeft negen procent aan dat ze ondanks dat ze tevreden zijn, wel vacatures in de gaten houden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de eventuele extraatjes die werknemers in 2022 hebben ontvangen van hun werkgever, weinig invloed hadden op de tevredenheid over hun carrière.

"Dit bevestigt opnieuw de uitkomsten van een eerder onderzoek, waaruit bleek dat de aantrekkelijkheid van een werkgever eerder afhangt van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en arbeidsduur, dan bijvoorbeeld een kerstpakket of bonus," zegt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland.



Beloningsbeleid

Om als werkgever in te spelen op de tevredenheid over de loopbaan en gehoor te geven aan de wens voor extraatjes is het verstandig medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun arbeidsvoorwaarden te personaliseren. Mark Bloem: "Het beloningsbeleid speelt een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van talent in je organisatie. Om high potentials te behouden en nieuw talent aan je te binden is het vooral belangrijk om inzicht te bieden en transparant te zijn over je loonbeleid."



