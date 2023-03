 Een op de vijf Nederlanders blijft vaker thuis door inflatie

Besparen hot topic onder automobilisten - Heb jij ook last van stijgende prijzen? Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat de hoge prijs van onder andere benzine en diesel ertoe leidt dat een op de vijf Nederlanders vaker thuisblijft om kosten te besparen.Vanwege de inflatie proberen Nederlanders van alles om te besparen. Van minder lang douchen tot het lager zetten van de verwarming.



Ook proberen Nederlanders te besparen op hun reiskosten. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat een kwart van de Nederlanders steeds vaker het OV of de fiets pakt vanwege de hoge prijzen. Sommigen kiezen er zelfs voor om niet op pad te gaan. Eén op de vijf Nederlanders geeft namelijk aan vaker thuis te blijven, om zo te kunnen besparen.



Autorijden wordt hoge kostenpost

Niet alleen de benzineprijzen maar ook de gestegen autopremies zorgen ervoor dat autorijden voor steeds meer mensen een te hoge kostenpost wordt. Zo ziet Jerry Poel, expert bij Autoverzekering.nl, dat er veel wordt vergeleken: "We zien dat besparen een hot topic is onder autobezitters. Er wordt massaal gekeken naar mogelijkheden om over te stappen van verzekering. Mensen willen weten of het ergens anders wat goedkoper kan. Dat heeft ook te maken met het stijgen van de premies, die zijn in sommige gevallen met bijna tien procent gestegen."

Het rijden of bezitten van een auto kost aardig wat geld door de huidige economische situatie, maar ondanks alle prijsstijgingen past bijna de helft van de Nederlanders hun rijgedrag niet aan. Zij geven aan nog evenveel te rijden ondanks de gevolgen van de hoge benzineprijzen en inflatie. In het onderzoek is wel te zien dat steeds meer automobilisten last hebben van de hoge prijzen. Waar vorig jaar bijna 55 procent van de ondervraagden nog evenveel bleef rijden ondanks de hoge prijzen, daalde het percentage dit jaar naar 46 procent.



Autoverzekering

Naast de aanpassing in rijgedrag om te besparen, wordt er ook veel overgestapt van autoverzekering. Poel: "Het heeft zeker zin om te kijken of je kunt overstappen, daarmee bespaar je gemiddeld tot wel 265,- euro. Als je schadevrije jaren hebt opgebouwd en al jaren bij dezelfde verzekeraar zit, is het zeker zinvol om te onderzoeken of er geen andere goedkopere verzekeraar is die dezelfde dekking biedt."