 Tweederde Nederlandse Millennials en Gen-Z’ers leeft duurzamer dan een jaar geleden

26 procent besteedt minder aan duurzame producten en diensten - Ondanks de gestegen energiekosten en torenhoge inflatie, zegt maar liefst 69 procent van alle Nederlanders tussen de achttien en 42 jaar op dit moment duurzamer te leven dan een jaar geleden. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van bunq onder Duitse, Franse en Nederlandse Millennials (28-42 jaar oud) en Gen-Z’ers (achttien-27 jaar oud).



Een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse Gen-Z’ers en Millennials zet daarnaast in op langdurige verandering van hun gedrag. Zo noemt maar liefst negentien procent van hen consuminderen als belangrijkste duurzaamheidsdoel voor 2023. Zeventien procent kiest voor vaker thuiswerken en twaalf procent heeft zich voorgenomen minder vaak te reizen.



Vergroenen

Ondanks dat een kwart van alle Nederlandse Gen-Z’ers en Millennials in totaal minder uitgeeft aan duurzame producten en diensten, is nog altijd tweederde van hen bereid om meer te betalen voor een duurzame(re) variant. Dit geldt vooral voor voedsel (27 procent) en kleding (24 procent), maar ook voor energie (achttien procent) en financiële diensten (elf procent).



Obstakels

Uit het onderzoek blijkt dat onvoldoende geld (49 procent) en kennis (24 procent) de belangrijkste redenen zijn om nog even niet (verder) te verduurzamen. Maar ook het bedrijfsleven gaat niet vrijuit. Volgens maar liefst driekwart van alle ondervraagde Gen-Z’ers en Millennials moeten bedrijven en organisaties zich meer inspannen om hun klanten duurzame(re) producten en diensten aan te bieden. "Omdat het onmogelijk is om klimaatverandering in je eentje tegen te gaan, trekken wij hierin samen op met onze gebruikers en maken zij door alleen al de bunq- app te gebruiken de wereld elke dag een stukje groener," zegt Ali Niknam, oprichter en ceo van bunq.



Tien miljoen bomen

Eerder vandaag bereikte bunq een duurzame mijlpaal door haar tien miljoenste boom te planten in een van haar herbebossingsprojecten in Kenia en Madagaskar. Dankzij een samenwerking met Eden Reforestation Projects plant de neobank daar één boom voor iedere honderd euro uitgegeven door Easy Green rekeninghouders. Om deze gelegenheid te vieren en om duurzaamheid nog dichter bij huis te brengen, heeft bunq een eerste boom geplant in de omgeving van Utrecht. Dit gebeurt in samenwerking met Trees for All, een CBF-erkende liefdadigheidsinstelling voor duurzame bosbouwprojecten over de hele wereld.