 Complexiteit van databeheer groeit evenredig met de diversiteit van cloud-implementaties

Organisaties willen één hybride multi-cloud-platform - Nutanix kondigt de resultaten aan van zijn vijfde wereldwijde Enterprise Cloud Index (ECI)-onderzoeksrapport, dat de vooruitgang in cloudadoptie van organisaties meet. Het onderzoek toont aan dat de IT-infrastructuur steeds diverser wordt en dat organisaties worden uitgedaagd om databeheer en -controle te integreren. De meerderheid van de IT-teams gebruikt meer dan één IT-infrastructuur.



Deze trend neemt naar verwachting in de toekomst toe. De teams worstelen echter met de zichtbaarheid van data in verschillende omgevingen: slechts 40 procent geeft aan volledig inzicht te hebben in waar hun data zich bevinden.

"In de komende jaren zullen er honderden miljoenen applicaties worden geschreven. Deze genereren ongekende hoeveelheden data," zegt Lee Caswell, SVP, Product and Solutions Marketing bij Nutanix. "Organisaties worstelen met applicatie- en databeheer binnen de edge, verschillende soorten clouds en in de core. Wat de ECI van dit jaar laat zien en wat we van klanten horen, is dat er in de markt behoefte is aan een cloud operating-model dat helpt bij het bouwen, bedienen, gebruiken en besturen van een hybride multi-cloud. Zo worden alle soorten applicaties ondersteund."

In de afgelopen vijf jaar is de houding van respondenten flink verschoven naar het gebruik van meerdere IT-omgevingen. In 2018 zei meer dan de helft van de respondenten nog dat ze van plan waren om op een dag alle workloads uitsluitend in een private cloud of public cloud te draaien. In plaats van te werken aan consolidatie op een bepaalde infrastructuur of IT-bedrijfsmodel, zien de meeste ondernemingen nu de onvermijdelijkheid - maar ook de voordelen - van het draaien van workloads zowel in de public cloud, on-premises als aan de edge.

Het doel voor organisaties is om het hybride model efficiënter te maken, vooral bij het beheer van IT-omgevingen van de edge naar de core. De toenemende diversiteit van clouds zorgt voor een enorme complexiteit bij het beheer van applicatiedata in cloudomgevingen. Uitgebreide tools waarmee organisaties applicaties en data vanaf één console op uniforme wijze kunnen aanbieden, verplaatsen, beheren, bewaken en beveiligen zijn een groeiende prioriteit voor IT. Bijna alle respondenten zeggen dat ze baat zouden hebben bij één uniforme console om applicaties en data in verschillende omgevingen te beheren.



Bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit het rapport van dit jaar zijn:

De meeste organisaties gebruiken meer dan één type IT-infrastructuur, en bijna iedereen is het erover eens dat één beheerplatform ideaal zou zijn . De meerderheid (60 procent) van de IT-teams maakt gebruik van meer dan één IT-infrastructuur, of het nu gaat om een mix van private en public clouds, meerdere public clouds of een on-premises datacenter samen met een gehost datacenter. Dat aantal zal in de nabije toekomst naar verwachting groeien tot bijna driekwart (74 procent). Dit leidt echter tot uitdagingen en 94 procent zegt baat te hebben bij één plek om applicaties en data in diverse omgevingen te beheren.

. De meerderheid (60 procent) van de IT-teams maakt gebruik van meer dan één IT-infrastructuur, of het nu gaat om een mix van private en public clouds, meerdere public clouds of een on-premises datacenter samen met een gehost datacenter. Dat aantal zal in de nabije toekomst naar verwachting groeien tot bijna driekwart (74 procent). Dit leidt echter tot uitdagingen en 94 procent zegt baat te hebben bij één plek om applicaties en data in diverse omgevingen te beheren. Overwegingen op het gebied van databeveiliging en -beheer bepalen de keuzes op het gebied van IT-infrastructuur. De beslissingen van ondernemingen worden bepaald door data, waarbij databeveiliging, -bescherming, -herstel en -soevereiniteit de belangrijkste drijfveren zijn. Zichtbaarheid van data is echter een groeiende uitdaging. Hoewel 94 procent van de respondenten vindt dat volledige zichtbaarheid belangrijk is, zegt slechts 40 procent van de ondervraagden volledig zicht te hebben op waar hun data zich bevinden.

De beslissingen van ondernemingen worden bepaald door data, waarbij databeveiliging, -bescherming, -herstel en -soevereiniteit de belangrijkste drijfveren zijn. Zichtbaarheid van data is echter een groeiende uitdaging. Hoewel 94 procent van de respondenten vindt dat volledige zichtbaarheid belangrijk is, zegt slechts 40 procent van de ondervraagden volledig zicht te hebben op waar hun data zich bevinden. Het onder controle houden van cloudkosten is één van de belangrijkste uitdagingen voor IT-beheer . Van de respondenten beschouwt 85 procent de kosten van de cloud als een uitdaging voor het IT-beheer, en meer dan een derde (34 procent) beschouwt dit als een "significante" uitdaging. Met name de migratie van applicaties tussen clouds is momenteel een pijnpunt: 86 procent van de respondenten is het ermee eens dat het verplaatsen van applicaties tussen omgevingen complex en duur kan zijn. Bovendien is bijna de helft (46 procent) van de respondenten van plan om het komende jaar bepaalde applicaties terug te zetten in datacenters op locatie om de cloudkosten te beperken.

. Van de respondenten beschouwt 85 procent de kosten van de cloud als een uitdaging voor het IT-beheer, en meer dan een derde (34 procent) beschouwt dit als een "significante" uitdaging. Met name de migratie van applicaties tussen clouds is momenteel een pijnpunt: 86 procent van de respondenten is het ermee eens dat het verplaatsen van applicaties tussen omgevingen complex en duur kan zijn. Bovendien is bijna de helft (46 procent) van de respondenten van plan om het komende jaar bepaalde applicaties terug te zetten in datacenters op locatie om de cloudkosten te beperken. 96 procent van de respondenten is begonnen met het gebruik van open-source Kubernetes-orkestratie . Het ontwerpen en configureren van de onderliggende infrastructuur, opslag en databaseservices noemen ze één van de grootste uitdagingen waarmee ze bij hun Kubernetes-implementaties worden geconfronteerd.

. Het ontwerpen en configureren van de onderliggende infrastructuur, opslag en databaseservices noemen ze één van de grootste uitdagingen waarmee ze bij hun Kubernetes-implementaties worden geconfronteerd. Duurzaamheid is nu een IT-prioriteit. Bijna alle respondenten (92 procent) zijn het erover eens dat duurzaamheid belangrijker is dan een jaar geleden. Deze verschuiving in prioriteiten wordt vooral gedreven door initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) (63 procent), verstoringen in de supply chain (59 procent) en beslissingen van klanten (48 procent). Vanson Bourne voerde dit onderzoek voor het vijfde achtereenvolgende jaar namens Nutanix uit. In december 2022 en januari 2023 werden wereldwijd 1.450 IT-beslissers ondervraagd. De respondenten zijn werkzaam in verschillende sectoren, bedrijfsgrootten en regio's: Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific-Japan (APJ).

Download hier het volledige vijfde Nutanix Enterprise Cloud Index-rapport.