 Drie overwegingen voor een succesvolle databeheerstrategie

Het succesvol opslaan van waardevolle bedrijfsgegevens brengt belangrijke overwegingen met zich mee - Opslag: zelden iets waar we in ons persoonlijk leven tijd aan besteden. Afhankelijk van het voorwerp bewaar je het dicht bij huis, op zolder of in een kluis, of verhuis je het naar een opslagruimte. Er wordt niet veel nagedacht over wanneer het uit de opslagruimte wordt gehaald, wie het voorwerp nodig heeft en wanneer. En waarom zou dat moeten?



Het gaat er gewoon om dat de spullen niet langer op tafel of in de kast liggen. Het opslaan van bedrijfsgegevens daarentegen, is een heel ander verhaal.

Het succesvol opslaan van waardevolle bedrijfsgegevens brengt belangrijke overwegingen met zich mee. Hoe kan je fluctuerende opslagkosten optimaliseren en voorspellen? Waar worden de data opgeslagen, zodat ze opnieuw toegankelijk zijn waar en wanneer jij ze nodig hebt? Hoe beheer je de data binnen jouw infrastructuur? Volgens Jos Martens, Senior Director Technology bij Lumen Technologies, zijn de drie belangrijkste overwegingen bij het evalueren van een oplossing voor dataopslag kosten, locatie en beheer.



1. Kosten

Het voorspellen van de uitgaven voor dataopslag is moeilijk. Datasets worden steeds groter en complexer, waardoor ‘meer’ de enige voorspelling is voor benodigde opslag en daarmee de opslagkosten. Niet alle datasets zijn gelijk, dus komt er nog een variabele bij kijken: het gebruik van verschillende opslaglocaties om de kosteneffectiviteit te maximaliseren. ‘Warme data’ zijn data die vaker worden opgevraagd en dus de snelste en duurste opslag vereisen en ‘koude data’ worden minder vaak opgevraagd dus kunnen worden opgeslagen op langzamere en goedkopere media. Deze verschillende soorten data moeten verschillend worden opgeslagen om aan te sluiten bij de vraag van het bedrijf.

"Om steeds grotere datasets beter te kunnen voorspellen en opslaan, is het van belang opslagopties te zoeken met een on-demand, pay-as-you-go-verbruiksmodel. Op deze manier betaal je op basis van daadwerkelijk gebruik en niet op basis van een vast bedrag binnen een abonnement," geeft Martens aan. "Daarnaast is het belangrijk om na te gaan hoe de opslaglocatie de bestaande infrastructuur zal aanvullen. Stelt het je in staat om data op te slaan en te repliceren tegen lagere kosten dan cloudproviders? Bedrijven moeten wel altijd oppassen voor data egress fees. De meeste cloudaanbieders staan hun klanten toe data gratis in de cloud in te voeren. Wanneer die data echter uit de cloud worden teruggehaald, brengen providers hoge kosten in rekening. Let op dat je niet twee keer moet betalen voor je gegevens."



2. Locatie

Digitale bedrijven implementeren steeds vaker edge computing-oplossingen in hun IT-infrastructuur om zo dicht mogelijk bij de bron van de data te komen. Dataopslag, en de locatie van die data, zijn een essentieel onderdeel van een succesvolle edge implementatie. Het gebruik van een traditionele, gecentraliseerde infrastructuur om data op te slaan en opnieuw te benaderen is een recept voor latency, ofwel vertraging in de dataoverdracht, en milliseconden zijn cruciaal aan de edge.

Een ideale edge storage-implementatie werkt met een latency van slechts één cijfer naar de bron. "Omdat de opslag zich dicht bij de bron van de data bevindt, hoeven die data niet eerst naar de kern van het datacenter en weer terug te reizen. Extra opslag, vooraf geïmplementeerd op edge-locaties, is een belangrijke overweging, die bedrijven in staat stelt niet te hoeven gokken waar en wanneer er meer edge-opslag nodig is. Edge-data moeten ook worden ingebouwd in een sterk wereldwijd netwerk zodat ze altijd beschikbaar zijn, waar ze ook nodig zijn," concludeert Martens.



3. Beheer

Naarmate de hoeveelheid data toeneemt, neemt ook de ondersteunende infrastructuur toe. Volgens TechJury worden er dagelijks 2,5 quintiljoen bytes aan data geproduceerd. "Naarmate grotere datasets sneller toenemen dan nieuwe ondersteuningsverbeteringen, breidt de infrastructuur zich vaak uit tot een ongelijksoortige verzameling opslag om te proberen bij te blijven. Alleen kan deze korte termijn-oplossing zich snel ontwikkelen tot een lange termijn-probleem," geeft Martens aan.

Het beheer van een ongelijksoortige datafootprint die steeds verder van de datakern van de onderneming komt te liggen, is ingewikkeld en niet schaalbaar, vooral als die footprint verschillende opslagleveranciers omvat. De data die op deze locaties worden bewaard, zijn ongetwijfeld waardevol, wat leidt tot de vraag hoe een bedrijf effectief databeschermingsstrategieën kan beheren op een mengelmoes van locaties en leveranciers. "Zelfs relatief eenvoudige beheertaken, zoals het verplaatsen van data van de ene locatie naar de andere en het onderhoud van hardware, kunnen negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf wanneer gebruik wordt gemaakt van een op elkaar afgestemde infrastructuur. Grip hebben op opslagbeheer is noodzakelijk om die data met succes te kunnen beheren en beschermen," voegt Martens toe.

"Kosten, locatie en beheer. Het kiezen van de juiste dataopslagoplossing voor jouw bedrijf op basis van elk van deze criteria kan niet alleen de stress verlichten – het kan je helpen je bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Naarmate datasets groter worden, moet aandacht worden besteed aan het optimaliseren van de kosten, overwegingen met betrekking tot de locatie en beheerstactieken. Klaar zijn voor de toekomst betekent vandaag al aan de slag gaan," aldus Martens.