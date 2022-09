 Databeheer kritieke uitdaging voor succesvolle inzet AI

94 procent van CIO’s zet AI al succesvol in, voor 78 procent is opschalen topprioriteit - Een nieuw onderzoeksrapport van MIT Technology Review Insights in samenwerking met Databricks toont dat AI en databeheer worden gezien als essentiële pijlers voor zakelijk succes, maar dat slecht databeheer een kritiek gevaar vormt voor toekomstig AI-succes.



Het rapport ‘CIO vision 2025: Bridging the gap between BI and AI’ bevat resultaten uit onderzoek in mei en juni 2022 onder 600 CIO's, CDO's en CTO's uit veertien bedrijfstakken, waaronder in Nederland, in combinatie met diepte-interviews met directieleden van topondernemingen. Het doel was om te begrijpen hoe deze leiders denken over uitdagingen op het gebied van databeheer en AI, en hoe ze deze technologieën inzetten voor zakelijk succes.

Interviewrespondenten waren onder andere werkzaam bij Proctor & Gamble, Johnson & Johnson, Cummins, CNH Industrial, Walgreens Boots Alliance, S&P Global, Marks & Spencer, Tokio Marine, Virgin Australia en Freshworks.



De belangrijkste resultaten: Afhankelijk van de branche verwacht 61 procent tot 71 procent van de respondenten dat AI tegen 2025 wijdverspreid of zelfs cruciaal zal zijn in de bedrijfsvoering. Respondenten bereiden voor de komende drie jaar een grote uitbreiding voor van het bedrijfsbrede gebruik van AI. Zo’n 94 procent zegt in hun branche nu al gebruik te maken van AI.

Respondenten bereiden voor de komende drie jaar een grote uitbreiding voor van het bedrijfsbrede gebruik van AI. Zo’n 94 procent zegt in hun branche nu al gebruik te maken van AI. 72 procent van de respondenten op directieniveau benadrukt dat problemen met databeheer een gevaar zijn voor toekomstig AI-succes. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven investeert de komende drie jaar in het integreren van hun dataplatform om de ingebruikname van AI te ondersteunen. 68 procent van de respondenten – en vrijwel alle directieleden (99 procent) – noemt dat dit cruciaal is voor het succes van hun datastrategie.

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven investeert de komende drie jaar in het integreren van hun dataplatform om de ingebruikname van AI te ondersteunen. 68 procent van de respondenten – en vrijwel alle directieleden (99 procent) – noemt dat dit cruciaal is voor het succes van hun datastrategie. 78 procent van de respondenten zegt dat het succesvol schalen van AI topprioriteit is in hun datastrategie. De data- en AI-strategieën van de ondervraagde bedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Meer dan driekwart van de respondenten zegt dat het opschalen van AI- en machine learning-activiteiten de komende jaren dé belangrijkste methode voor bedrijfsgroei is binnen hun datastrategie.

De data- en AI-strategieën van de ondervraagde bedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Meer dan driekwart van de respondenten zegt dat het opschalen van AI- en machine learning-activiteiten de komende jaren dé belangrijkste methode voor bedrijfsgroei is binnen hun datastrategie. Financiële dienstverlening zal het meest investeren in AI. Van de 14 industrieën in het onderzoek, waren de meeste AI-leiders actief in retail/consumentengoederen en de auto- en verwerkende industrie. Maar naar verwachting zullen financiële dienstverleners de grootste investeringsgroei laten zien in databeheer en -infrastructuur.

Van de 14 industrieën in het onderzoek, waren de meeste AI-leiders actief in retail/consumentengoederen en de auto- en verwerkende industrie. Maar naar verwachting zullen financiële dienstverleners de grootste investeringsgroei laten zien in databeheer en -infrastructuur. Multi-cloud en open standaarden worden gezien als integraal in de ontwikkeling van AI. De meeste respondenten (72 procent) zien waarde in de flexibiliteit van multi-cloud in de ontwikkeling van AI. De geïnterviewde CIO's benadrukken bovendien het belang van open standaarden in cloud-architectuur.

"Data-uitdagingen zijn voor ruim twee derde van de ondervraagde leiders de reden waarom bedrijven hun AI-doelstellingen niet halen," aldus Francesca Fanshawe, de redacteur van het rapport. "Om AI-gebruik op te schalen zijn verbeteringen nodig in de verwerkingssnelheid, het beheer en de kwaliteit van data zodat ze beter geschikt zijn voor analyse en modellering."

"Zoals we geregeld van onze klanten horen, wordt het succes van AI bepaald door de onderliggende data-architectuur," zegt Robin Sutara, Field CTO EMEA bij Databricks. "Maar net zo belangrijk is een datacultuur binnen de organisatie die gestoeld is op zowel mensen, processen als technologie. Een open en uniform platform, zoals het Databricks Lakehouse, helpt organisaties meer uit hun data te halen. We zetten ons dan ook in om voortdurend innovaties te leveren die organisaties in staat stellen hun bedrijfskritische AI-projecten succesvol op te zetten én te schalen."