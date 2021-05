 Cloudgebaseerde bedreigingen kosten financiële dienstverleners miljoenen

Phishing, kwetsbaarheden in de cloud en DNS/DDoS aanvallen meest zorgwekkende bedreigingen - Infoblox Inc. presenteert een nieuw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 lockdowns voor de financiële dienstverlening. Meer dan een jaar na het begin van de pandemie merken banken, verzekeraars en andere financiële instellingen hoe hun huidige databescherming tekortschiet tegen cloudgebaseerde aanvallen en netwerkstoringen.



Voor het onderzoek zijn meer dan 800 IT-professionals uit de financiële dienstverlening van over de hele wereld ondervraagd. Enkele hoogtepunten uit het onderzoek:

Datalekken vormen een steeds grotere kostenpost voor de sector: 44 procent van de ondervraagde Europese instellingen noemt datalekken als meest voorkomende aanval. De financiële instellingen die te maken kregen met een datalek rapporteerden een geschat gemiddeld verlies van ongeveer 3,5 miljoen euro per aanval.

44 procent van de ondervraagde Europese instellingen noemt datalekken als meest voorkomende aanval. De financiële instellingen die te maken kregen met een datalek rapporteerden een geschat gemiddeld verlies van ongeveer 3,5 miljoen euro per aanval. Ook netwerkstoringen drijven de kosten op: deze kostten Europese instellingen gemiddeld 2,6 miljoen euro. De netwerkstoringen hadden in 65 procent van de gevallen financiële verliezen tot gevolg.

deze kostten Europese instellingen gemiddeld 2,6 miljoen euro. De netwerkstoringen hadden in 65 procent van de gevallen financiële verliezen tot gevolg. De sector blijft een populair doelwit voor cloudgebaseerde aanvallen: meer dan de helft van alle ondervraagde organisaties (54 procent) heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een datalek en 49 procent werd ook nog eens geteisterd door een malware-aanval in de cloud.

meer dan de helft van alle ondervraagde organisaties (54 procent) heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een datalek en 49 procent werd ook nog eens geteisterd door een malware-aanval in de cloud. Cloud- en netwerkgebaseerde aanvallen zullen een belangrijke bedreigingsfactor blijven: een op de vier Europese respondenten verwacht de komende twaalf maanden te maken te krijgen met een combinatie van phishing, kwetsbaarheden in de cloud (waaronder misconfiguraties) en DNS/DDoS aanvallen.

een op de vier Europese respondenten verwacht de komende twaalf maanden te maken te krijgen met een combinatie van phishing, kwetsbaarheden in de cloud (waaronder misconfiguraties) en DNS/DDoS aanvallen. Netwerkzichtbaarheid zorgt voor verbeterde security-hygiëne: wereldwijd worden netwerkmonitoring (76 procent), threat intelligence (64 procent) en threat hunting (57 procent) beschouwd als de meest effectieve bestrijdingstactieken tegen deze bedreigingen. "De financiële dienstverleningssector is al lang een doelwit voor kwaadwillende actoren die het spoor van cybergeld naar de cloud volgen," zegt Anthony James, VP Product Marketing bij Infoblox. "Terwijl de pandemie ervoor zorgde dat IT-infrastructuren steeds meer moesten vertrouwen op thuiswerken, creëerden cloudgebaseerde technologieën, die digitale transformatie mogelijk maakten, ook zwakke plekken voor cybercriminelen om uit te buiten. Dit rapport laat ons zien dat cloudcompromittering het grootste cyberbeveiligingsprobleem is geworden voor financiële instellingen en de investeringen die zij doen om zich te beschermen. "Opvallend is dat respondenten DNS beginnen te gebruiken om netwerkbedreigingen vroegtijdig te ondervangen. Dit wordt weerspiegeld in de toename van het aantal klanten dat we zien voor ons BloxOne Threat Defense-platform, dat DNS gebruikt om de beveiliging uit te breiden naar cloud-first-infrastructuur. Dit lost bedreigingen sneller op door detectie- en herstelhulpmiddelen uit de bestaande security stack te orkestreren."



Download het rapport hier.