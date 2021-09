 Meerderheid bedrijven vreest gevolgen cyberaanval

Uit onderzoek blijkt dat organisaties meer dan tien keer zoveel data beheren als vijf jaar geleden - De Dell Technologies 2021 Global Data Protection Index (GDPI) vertelt ons dat organisaties voor verschillende uitdagingen staan op het gebied van databescherming, door de constante dreiging van ransomware en het gebruik van opkomende technologieën zoals cloud-native toepassingen, Kubernetes-containers en kunstmatige intelligentie.



Volgens een recent onderzoek van IDC heeft meer dan een derde van de organisaties wereldwijd in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een ransomware-aanval of -inbreuk waarbij de toegang tot systemen of gegevens werd geblokkeerd. Om deze toenemende - en schijnbaar onvermijdelijke - problemen te helpen aanpakken, introduceert Dell Technologies nieuwe software en services om de beschikbaarheid van VM-back-upgegevens te versnellen, het beheer van grote gegevenssets te vereenvoudigen en de bedrijfscontinuïteit te handhaven terwijl de afhankelijkheid van dagelijkse cyberherstelactiviteiten wordt verminderd.

"Ransomware-aanvallen kunnen verwoestend zijn voor mensen en bedrijven en lijken onvermijdelijk, maar daarom moeten we ons daar niet bij neerleggen," zegt Jeff Boudreau, voorzitter en general manager van de Infrastructure Solutions Group bij Dell Technologies. "Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet nog nooit zo hoog was en dat de taak om gegevens te beschermen complexer is dan ooit. Als toonaangevende leverancier van hardware en software voor gegevensbescherming pakken we deze groeiende uitdaging aan door klanten te helpen bij het hanteren van een holistische strategie voor cyberbeveiliging en gegevensbescherming, om zo ransomware en andere cyberaanvallen te identificeren, zich ertegen te beschermen, ze op te sporen, erop te reageren en ervan te herstellen."



Nieuwe GDPI-resultaten onthullen toegenomen complexiteit rond gegevensbescherming

Uit het GDPI-onderzoek van Dell Technologies uit 2021, waarbij wereldwijd 1.000 IT-besluitvormers bevraagd werden, blijkt dat organisaties worstelen met de aanhoudende datagroei en de toegenomen complexiteit van gegevensbescherming. Volgens het onderzoek beheren organisaties meer dan tien keer zoveel data dan vijf jaar geleden - van 1,45 petabytes in 2016 tot 14,6 petabytes in 2021. Daarnaast is 82 procent van de respondenten bezorgd dat de bestaande databeschermingsoplossingen van hun organisatie niet in staat zijn om alle toekomstige zakelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Deze zorgen zijn gegrond, aangezien meer dan 30 procent in het afgelopen jaar gegevensverlies heeft gemeld en bijna de helft (45 procent) te maken heeft gehad met ongeplande systeemuitval.



Enkele bevindingen uit het GDPI-onderzoek:

62 procent maakt zich zorgen dat hun bestaande maatregelen voor gegevensbescherming niet toereikend zijn om het hoofd te bieden aan malware- en ransomware-dreigingen, terwijl 74 procent het ermee eens is dat ze door de groei van thuiswerkende werknemers meer zijn blootgesteld aan gegevensverlies als gevolg van cyberdreigingen.

Meer dan twee derde (67 procent) heeft er geen vertrouwen in dat al hun belangrijke bedrijfsgegevens kunnen worden hersteld in het geval van een destructieve cyberaanval of gegevensverlies.

63 procent vindt dat opkomende technologieën - zoals cloud-native applicaties, Kubernetes containers, kunstmatige intelligentie en machine learning - een risico vormen voor gegevensbescherming. Verder was het gebrek aan gegevensbeschermingsoplossingen voor nieuwere technologieën een van de top-drie uitdaging op het gebied van gegevensbescherming voor organisaties.

Gemiddeld zijn de kosten van gegevensverlies in de afgelopen twaalf maanden bijna vier keer zo hoog voor organisaties die een beroep doen op meerdere leveranciers van gegevensbescherming in vergelijking met organisaties die een aanpak met één leverancier hanteren.