 Een op de drie Nederlanders met hoog inkomen kan door geldgebrek rekening niet betalen

Middenklasse voelt onmiskenbaar de gevolgen van de inflatie en de exploderende energieprijzen - Uit recent onderzoek van Intrum onder 1.000 Nederlanders blijkt dat één op de drie Nederlanders met een hoog inkomen door geldgebrek soms een rekening niet meer kan betalen. De sterk gestegen inflatie treft inmiddels vrijwel iedereen binnen de samenleving: van lagere inkomens tot de middenklasse en dus ook de hogere inkomens.



De voornaamste redenen dat rekeningen niet worden betaald zijn geldgebrek (42 procent), het vergeten te betalen (29 procent) en het niet ontvangen van overheidsgelden (twaalf procent). Opvallend is dat zowel bij de lage, midden en hoge inkomens het geldgebrek de nummer één reden is dat de rekening blijft liggen.



Angst voor de rekening

De sterk gestegen energieprijzen van de laatste maanden bepalen voor een groot deel de hoge inflatie waar we nog altijd mee te maken hebben. De gevolgen van de hoge kosten zijn duidelijk zichtbaar. Een kwart van de Nederlanders (24 procent) heeft het afgelopen jaar één of meerdere rekeningen niet kunnen betalen. En dit betreft dus niet meer alleen de lage inkomens. Inmiddels is de angst voor de rekening bij de Nederlander enorm. De dagelijkse boodschappen en de hoge energiekosten leiden er bij driekwart van de Nederlanders (72 procent) toe dat ze minder kunnen sparen of andere facturen niet meer kunnen betalen. En ondanks maatregelen die getroffen worden bij Nederlandse werkgevers, blijkt dat bij 66 procent van de Nederlanders de kosten nog steeds harder stijgen dan het inkomen.



Financiële buffers smelten weg

De hoge inflatie leidt er tevens toe dat de Nederlander minder kan sparen. Ruim een kwart (28 procent) zegt dat ze maandelijks maximaal vijf procent van hun salaris opzij kunnen zetten. Uitgesplitst naar inkomen, zien we dat 30 procent van de lage inkomens en 28 procent uit de middenklasse minder dan vijf procent van het salaris kan sparen. We kunnen inmiddels wel stellen dat de middenklasse allesbehalve gespaard blijft van de impact van de gestegen prijzen.

Guy Colpaert, directeur van Intrum Benelux: "Het onderzoek laat duidelijk zien dat de sterk gestegen inflatie slachtoffers maakt in de hele samenleving. De mensen met een lager inkomen, maar ook Nederlanders uit de middenklasse en hogere inkomensklasse raken sneller in de schulden dan voorheen. Voor de Nederlanders die hoge leningen zijn aangegaan voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of een auto, kan de hoge energiefactuur de spreekwoordelijke druppel zijn. Dat een deel van de middenklasse en zelfs de hogere inkomens in de problemen raken en facturen niet op tijd kunnen betalen door geldgebrek, is deels te verklaren door het feit dat er meer wordt geleend. Sommige gezinnen lenen hoge bedragen omdat ze graag in een mooi huis wonen of in een snelle auto rijden. Nu de energiefacturen zo hard gestegen zijn, komen deze grootverdieners helaas in de problemen. Wat ook niet helpt, is dat die stijging van de energiefactuur flink hoger is voor wie een groot, alleenstaand huis moet verwarmen. Als er niet of minder gespaard kan worden, smelten dus ook de financiële buffers weg."