 Werkend Nederland print minimaal vanwege ontbossingszorgen

Eén op de drie Nederlanders pleit voor printvrij kantoor - Meer dan de helft (56 procent) van de werkende Nederlanders print op het werk minimaal vanwege zorgen over ontbossing. Bijna twee op de vijf (37 procent) vinden dan ook dat er binnen de eigen organisatie te veel wordt geprint. Dit blijkt uit onderzoek van De Printgroep onder ruim 1.100 werkende Nederlanders die weleens printen op hun werklocatie.



Het printen van documenten kan binnen veel organisaties een stuk duurzamer. Zo vindt 37 procent van de werkende Nederlanders dat papier binnen de organisatie niet voldoende duurzaam wordt gebruikt en vindt dertien procent dat er veel meer printers op de werklocatie staan dan nodig. Bijna één op de drie (30 procent) is zelfs voorstander van een printvrij kantoor.



Printgedrag op de werkvloer

Nederlandse werknemers zien ook mogelijkheden tot duurzamere keuzes als het om hun eigen printgedrag gaat. Zo vinden drie op de tien (29 procent) dat ze minder zouden moeten printen. Over het printgedrag van collega’s zijn werkende Nederlanders minder positief. Eén op de drie (34 procent) is van mening dat collega’s niet voldoende nadenken over de hoeveelheid printjes die ze maken.

Rob Baggerman, Chief Commercial Officer bij De Printgroep: "Het is goed om te zien dat steeds meer werkende Nederlanders zich bewust worden van hun printgedrag. Printen is een belangrijk thema in het duurzaamheidsprogramma van organisaties. Inzicht in de CO2-voetadruk van printoplossingen is een belangrijke stap richting maatschappelijk verantwoord printen. Organisaties kunnen hierin al snel stappen zetten door documentstromen te digitaliseren, processen te versnellen of tonerverbruik te reduceren. Verder valt er vaak veel winst te behalen door machines slimmer in te zetten, waardoor de economische en technische levensduur verlengt. Uiteraard is het ook belangrijk dat organisaties medewerkers meenemen in de duurzame keuzes die worden gemaakt, zodat de voetafdruk daadwerkelijk verkleint."