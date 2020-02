 Het toekomstbeeld van de commerciële printbranche en labelprintmarkt

Printmarkt staat bol van de veranderingen - Zowel de labelprintmarkt als de commerciële printbranche staan aan het begin van een jaar dat in het teken staat van ontwikkelingen en veranderingen. Konica Minolta deelt de belangrijkste trends die de komende maanden de grootste veranderingen teweeg gaan brengen.



Veranderingen in de labelprintmarkt

Er vindt een onmiskenbare verandering in de branche plaats, waarbij kortere doorlooptijden, just-in-time productie en personalisering bovenaan de agenda staan. De belangrijkste veranderingen volgens Konica Minolta:

Kleine oplages worden de standaard. Merken blijven verandering stimuleren door printopdrachten met kleine oplagen – het afdrukken van digitale etiketten – een standaardvereiste te maken. Leveranciers spelen in op deze behoefte en zijn steeds meer in staat om digitaal te printen en verkopen. Andere belangrijke marktfactoren zijn onder meer targeted marketing, lean manufacturing, duurzaamheid en het printen van variabele data. Zij dragen allemaal bij aan de algehele groei van het segment voor het printen van digitale kleurenlabels in kleine oplages.

Digitaal verfraaien. Vouwkarton en flexibele verpakkingen worden een tweede focus in de markt. Merken willen steeds vaker waarde toevoegen door hun drukwerk – zowel de etiketten als de verpakkingen – te verrijken met innovatieve decoraties en tastbare elementen. Het digitaal afdrukken biedt daarvoor een duidelijke meerwaarde en zal zich in 2020 verder ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het digitale drukwerk bijdraagt aan de volledige experience van een product en verpakking.

Significante marktgroei. Prognoses van Keypoint Intelligence/InfoTrends* laten zien dat de omzet van de digitale etiketten- en verpakkingsdrukkerijen wereldwijd al geruime tijd aan het stijgen is en tegen 2021 bijna 772 miljoen euro zal bedragen – ruim 65 procent meer dan in 2017.

Nieuwe leveranciers en kortere time-to-market. De verwachting voor dit jaar is dat andere leveranciers de groeimarkt zullen betreden, mede door de mogelijkheden die worden geboden. Bestaande (en nieuwe) leveranciers moeten nadenken over de mogelijkheden om producten sneller naar de markt te brengen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van korte doorlooptijden en creatieve oplossingen om optimale toegevoegde waarde te bieden. Veranderingen in de commerciële printbranche

Print en digitaal kunnen naast elkaar bestaan, vullen elkaar aan en de meest succesvolle printbedrijven maken dan ook gebruik van beide. Dit jaar drukt de samenwerking tussen print en digitaal in de commerciële printbranche een stempel op alle ontwikkelingen. De belangrijkste veranderingen volgens Konica Minolta:

Positieve prognose voor marktgroei. Uit prognoses van Keypoint Intelligence/InfoTrends worden de vooruitzichten van de middelgrote volumes kleurenprints als ‘positief met een verwachte hogere groei’ bestempeld. De groei van intensieve productie blijft eveneens hoog.

Printen van hoge volumes. Intensieve productie, gedreven door groei in het B2-formaat, wordt door experts een toptrend in de Europese markt genoemd. Mede door te profiteren van geavanceerde automatisering, hebben digitale tonerproductieprinters een grotere mediaflexibiliteit en hogere productiviteit om aan de vraag van de markt te voldoen.

Groeiende impact van software. De factoren die bijdragen aan de groei van de markt voor digitaal printen zijn divers, maar opvallend is dat software hierin steeds belangrijker wordt. De inzet van een Augmented Reality-app, zoals genARate, maakt het voor marketeers en ontwerpers mogelijk om hun ideeën voor de toekomst snel te ontwikkelen, terwijl klanten blijven uitbreiden naar nieuwe markten. Andere belangrijke factoren die de groeiende impact en toegevoegde waarde van software onderschrijven zijn targeted marketing, lean manufacturing, duurzaamheid en variabele dataprinting.

Real-time data om productie te volgen en te verbeteren. Of het nu gaat om transformatie, diversificatie, Industrie 4.0, Internet of Things, just-in-time productie of printing-on-demand: duidelijk is dat automatisering en het belang van software dit jaar blijft toenemen. Het gebruik van real-time data om de productie te volgen en te verbeteren wordt steeds gebruikelijker – en zal snel de norm worden. Daarmee wordt meer inzicht verschaft in hoe deze onderwerpen de bedrijfsmodellen beïnvloeden en hoe ermee omgegaan dient te worden.