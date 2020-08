 Printer blijkt een van de meest essentiële consumententechnologieën in tijden van lockdown

Maar liefst 67 procent van de mensen ziet de printer als een van de nuttigste vormen van thuistechnologie in quarantainetijd - Uit nieuw onderzoek van Epson blijkt dat 81 procent van de mensen sinds de lockdown meer dan ooit behoefte heeft aan betrouwbare en betaalbare oplossingen om thuis te kunnen printen. Voor 76 procent van de thuiswerkers die vóór de lockdown werkzaam waren op kantoor of elders, is de thuisprinter zelfs essentieel geworden.



De printer wordt onder meer gebruikt voor het afdrukken van schoolwerk en het faciliteren van thuiswerken: 67 procent van de respondenten zegt dat het voor hen een van de nuttigste vormen van thuistechnologie is geworden.



Huis wordt kantoor

"De laatste tijd is de manier waarop we onze woning gebruiken veranderd," zegt Mauro Bartoletti, Head of Subscription bij Epson Europe. "Het is niet meer alleen ons huis, het is nu ook ons kantoor en tijdelijk zelfs het klaslokaal van onze kinderen geworden. Voor het ‘nieuwe normaal’ is het belangrijk dat we goed voorbereid zijn om thuis te werken of thuis les te geven. Het ontbreken van de juiste apparatuur is frustrerend en contraproductief en kan uiteindelijk tot ongewenst hoge kosten leiden. Met een dienst als ReadyPrint hoeven mensen zich in ieder geval geen zorgen meer te maken dat hun inkt opraakt en deze dienst kan bovendien een flinke kostenbesparingen opleveren!"



Inkt op

Meer dan de helft van de ondervraagden (60 procent) heeft de printer tijdens de thuiswerkperiode vaker gebruikt dan normaal en 56 procent heeft meer inkt gekocht dan op enig ander moment in de afgelopen twaalf maanden. Een vervelende bijkomstigheid is echter dat een aanzienlijk deel van de respondenten (34 procent) zonder inkt kwam te zitten op cruciale momenten. Mogelijk hadden zij er niet op gerekend hun printer tijdens de lockdown zo vaak te gebruiken. Dit zorgde er onder meer voor dat schoolwerk en werkdocumenten niet konden worden geprint, wat het thuisonderwijs en het thuiswerken in de weg stond.



Thuiswerken blijft

Ook al zijn de beperkingen inmiddels gedeeltelijk opgeheven, veel mensen zullen toch thuis blijven werken. Van de West-Europese bedrijven zal naar schatting 63 procent ten minste enkele van de thuiswerkmaatregelen handhaven. Ook de onderzoeksresultaten van Epson wijzen dit uit: 47 procent van de mensen die vóór de lockdown nog op kantoor of ergens anders werkten, verwacht in de toekomst thuis te werken. Het ligt voor de hand dat deze mensen na gaan denken over nieuwe manieren om op tijd de inkt voor hun printer in huis te hebben.