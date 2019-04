 Een derde van de printjes is binnen een week kantoorafval

Door minder te printen, bespaart u papier (hout) en inkt - Een kantoormedewerker gooit ongeveer een op de drie printjes binnen een week weg. Als u deze weggooiprintjes achter elkaar legt, zijn ze na een jaar samen hoger dan de Domtoren.



Gemiddeld printen mensen op kantoor 30 velletjes per week. Om het milieu te sparen willen de meeste kantoormedewerkers minder printen. Dat blijkt uit onderzoek door GfK in opdracht van Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie deelt daarom tips om papier en inkt te besparen.

Nederlanders printen vooral om aantekeningen te maken, omdat er geen beeldscherm aanwezig is of om iets aandachtig te kunnen lezen. Vier op de tien print nog regelmatig e-mails uit. Printen zorgt ook voor frustratie op de werkvloer: de helft van de medewerkers ergert zich regelmatig aan een vastgelopen printer.



Less is more, ook op kantoor

Er zijn genoeg trucs en tips om minder te printen. Zo kunt u uw beeldscherm instellen voor meer leesgemak en vergaderstukken niet standaard uitprinten, maar digitaal delen. Als de printer op grotere afstand van de werkvloer staat, is de drempel om iets uit te draaien groter. Als u toch ‘moet’ printen, kunt u dat wel op een milieuvriendelijke manier doen, namelijk dubbelzijdig. Bij vier op de tien kantoormedewerkers staat de printer al standaard op dubbelzijdig ingesteld.



Let ook op uw digitale afdruk

Door minder te printen, bespaart u papier (hout) en inkt. Ook digitaal kunt u uw afdruk beperken. Ga zuinig om met desktop, laptop of tablet en voorkom onnodig dataverkeer.