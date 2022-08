 De revolutie van (hybride) werk

Leiders moeten weten waar hun organisaties staan op het gebied van hybrid work - De laatste jaren is zo'n beetje elke veronderstelling over hoe, waar en wanneer we werken op zijn kop gezet. Organisaties krijgen nu de kans om mee te gaan in de volgende golf van werken, waarin steeds betere technologie en een nieuwe werkcultuur die creatieve samenwerking en een goede werk-privé balans koestert centraal staan.



Naarmate we de traditionele barrières van geografie, taal en cultuur langzaam opheffen kunnen we nieuwe kansen creëren en inclusiviteit verder uitbreiden. Maar er is ook een risico; organisaties die proberen terug te keren naar een 100 procent kantoorbeleid, zullen tekortschieten op het gebied van productiviteit en het vasthouden van talent.

Uit gesprekken met onze wereldwijde klanten, blijkt dat ze allemaal gefocust zijn op hybride werk als één van de meest belangrijke - en uitdagende - zakelijke transities van onze tijd. Daarom heeft Cisco het afgelopen jaar twee uitgebreide onderzoeken uitgevoerd: de onlangs bijgewerkte Global Hybrid Work Index en het onlangs gepubliceerde Hybrid Work Maturity Model. Deze onderzoeken werpen licht op hoe onze werkcultuur zich verder dient te ontwikkelen. Want er is geen weg meer terug. Zoals uit de resultaten blijkt, vraagt de toekomst om een werkomgeving met flexibiliteit waar inclusiviteit de norm is.



Het Hybrid Work Maturity Model

Leiders moeten weten waar hun organisaties staan op het gebied van hybrid work. Daarom heeft Cisco IDC opdracht gegeven om het Hybrid Work Maturity Model te ontwikkelen, een zogenaamde volwassenheidscurve. Het Hybrid Work Maturity Model functioneert als een framework waarmee zij hun trajecten kunnen vergelijken.



Vier niveaus

De resultaten van het onderzoek geven aan dat er ruwweg vier verschillende niveaus van Hybrid Work Maturity zijn:

Hybrid Work Observers (7 procent): Deze organisaties beginnen verschillende hybride-werkmodellen te verkennen, maar werken nog voornamelijk op kantoor tijdens reguliere kantooruren.

Hybrid Work Adopters (47 procent): Experimenteren met hybride-werkmodellen en beginnen te investeren in technologie om dit mogelijk te maken.

Hybrid Work Champions (38 procent): Zien succes en verbeterde bedrijfsresultaten met hybride werkmodellen binnen afzonderlijke afdelingen, maar hebben ze nog niet in de gehele organisatie ingevoerd.

Hybrid Work Innovators (acht procent): Deze organisaties beschikken over een sterk bedrijfsbreed hybride werkbeleid en hebben geïnvesteerd in de technologieën die een hybrid-first strategie ondersteunen.

De respondenten van de enquête werden daarnaast ook gevraagd om de volwassenheid van hun organisaties te beoordelen op vier belangrijke dimensies. 51 procent noemde technologie als de belangrijkste focus, gevolgd door werkcultuur (33 procent), beleid (twaalf procent), en faciliteiten (vier procent). Het onderzoek onthulde verschillende manieren waarop bedrijven achterlopen in deze categorieën. Zo heeft slechts negen procent van de organisaties een bedrijfsbreed hybride-werkbeleid voor de lange termijn geformuleerd en geïmplementeerd, en 62 procent van de organisaties bevindt zich nog in de beginfase van het transformeren van hun personeelsbestand en cultuur voor hybride werk.

Maar hoe zit het met de voordelen? Voor de respondenten was het verbeteren van de productiviteit (48 procent) de grootste zorg. Dit werd gevolgd door business agility (39 procent), verbeterde partner- en klantbetrokkenheid (39 procent) en verbeterde medewerker betrokkenheid (36 procent). Naarmate organisaties vorderen in hun Hybrid Work Maturity, nemen de voordelen alleen maar toe. Zo meldden Hybrid Work Innovators dat ze onder andere beter in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden, en de naleving van regelgeving te verbeteren.