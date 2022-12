 Gen Z is ‘Generatie Hybride’

Toekomstige generatie werknemers wil vaker naar kantoor vanwege hoge energieprijzen - Meer dan de helft van de Nederlandse Gen Z kantoormedewerkers gaat maximaal drie dagen per week naar kantoor als onderdeel van de hybride werkwijze, maar geeft aan vaker te gaan op koude winterdagen vanwege hoge energieprijzen. De overgrote meerderheid (81 procent) van de toekomstige generatie Nederlandse werknemers is blij met de vrijheid die hybride werken biedt en met de manier waarop het in hun bedrijf is georganiseerd, niet in de laatste plaats omdat het beter is voor hun mentale en fysieke gezondheid.



Ruim de helft van de Gen Z generatie geeft aan dat de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen waar en wanneer ze werken, hun welzijn verbetert. Zo ervaart 46 procent minder stress als ze de vrijheid hebben om te kiezen waar en wanneer ze werken. Voor maar liefst de helft heeft het kantoor een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid, daarbij geeft 65 procent aan dat naar kantoor gaan hen helpt zich meer verbonden te voelen met collega’s en werk. De meerderheid (60 procent) van de jonge generatie vindt het belangrijk om een goede werk-privébalans te hebben. De helft vindt het de verantwoordelijkheid van hun werkgever om ervoor te zorgen dat ze die balans hebben en behouden.

De meest vooruitstrevende bedrijven ter wereld kunnen niet meer om goed werkgeverschap heen. Medewerkers vinden en vasthouden is vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt topprioriteit voor werkgevers. Hybride werken is geen wondermiddel, maar voor bedrijven van groot belang om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren en te waarborgen. Het hybride model betekent niet alleen een revolutie in de manier waarop mensen werken, maar ook in de manier waarop ze leven," zegt Fatima Koning, IWG's Group Chief Commercial Officer.



Duurzame generatie

Dat Gen Z de generatie is die erg begaan is met het milieu is al langer bekend. Dit vertaalt zich ook naar verwachtingen ten aanzien van de werkgever. Maar liefst 75 procent vindt het belangrijk dat de werkgever een duurzaam kantoor aanbiedt, dat is meer dan de gemiddelde Nederlandse kantoormedewerker (68 procent). Eén op de drie Gen Z kantoormedewerkers overweegt ook om van werk te veranderen als duurzaamheid op het werk geen prioriteit is.

Bedrijven heroverwegen ook hun ecologische kantoor voetafdruk vanwege de stijgende kosten en de toegenomen vraag van werknemers naar hybride werken. Hybride werken ondersteunt niet alleen de balans tussen werk en privé en het welzijn van medewerkers, maar geeft ook een belangrijke impuls aan het bedrijfsresultaat. Een onafhankelijke studie van Global Workplace Analytics heeft aangetoond dat bedrijven meer dan €10.000 kunnen besparen per werknemer die hybride werken omarmen.