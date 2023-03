 Slechts vijf procent van leidinggevenden in tech is vrouw

Hoe kunnen vrouwen barrières op de werkvloer en digitaal doorbreken? - Ondanks dat er meer vrouwen hogere managementfuncties bekleden, blijven werkzekerheid en financiële bonussen nog steeds achter in tegenstelling tot mannen. Dat blijkt uit het onderzoek van de TEAM LEWIS Foundation naar de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd in een steeds digitalere wereld.



De HeForShe-beweging, die zich inzet voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en onderdeel uitmaakt van de UN Women, ondersteunt deze wereldwijde studie.

Uit het onderzoek blijkt dat meer mannen een bonus ontvingen tijdens het afgelopen jaar, in vergelijking met 2021. Bij vrouwen geldt het omgekeerde: zij ontvingen in het afgelopen jaar juist minder bonussen. Eén derde van de vrouwen geeft aan dat er gebrek is aan vrouwelijke leiders en rolmodellen op de werkvloer. Dit was nog vaker het geval in sectoren als de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (de zogeheten STEM-sectoren).



Weinig rolmodellen

In de techwereld wordt slechts vijf procent van de leidinggevende functies bekleed door vrouwen. Een kwart (26 procent) van de vrouwen zegt dat ze zich belemmerd voelen om een baan te zoeken in de techsector, door het gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging of rolmodellen. Nog eens één derde mist kansen of zichtbaarheid.

Dit probleem wordt duidelijker onder jonge vrouwen in de leeftijd van achttien en 24 jaar . Zij voelen zich het minst gemotiveerd om een carrière in STEM-sectoren na te jagen. Ook jonge mannen merken dit op. Bijna de helft van de mannen tussen de achttien en 24 jaar (45 procent) denkt dat er een stigma is rond vrouwen in STEM-sectoren.



"Mannen, spreek je uit"

"Het is zo belangrijk dat mannen zich bewust worden van hun rol en verantwoordelijkheden als het gaat om emancipatie op de werkvloer," zegt Vera Kops, Vice President Benelux & EMEA Consumer bij TEAM LEWIS. "Het onderzoek toont aan dat mannen zich niet verantwoordelijk genoeg voelen om te handelen als het gaat om het oplossen van dit probleem. Een derde van de mannen vindt dat het geen taak van mannen is om genderdiscriminatie aan te vechten. Ook als het gaat om seksisme binnen een online omgeving vindt bijna een derde van de mannen dat het niet aan hen is om op te staan. Daar valt nog veel winst te behalen. Het is tijd voor mannen om verantwoordelijkheid te nemen en zich uit te spreken tegen seksisme, zowel in de echte wereld als digitaal."

Het onderzoek toont namelijk ook aan dat online omgevingen niet uitnodigend zijn voor vrouwen. Ongeveer de helft van de mannen (47 procent) en vrouwen (53 procent) voelen zich ongemakkelijk door het aantal seksistische opmerkingen die ze online lezen. Meer dan een derde (35 procent) van de vrouwen geeft aan zich niet op haar gemak te voelen in een online omgeving waar meer mannen aanwezig zijn. Drie op de tien vrouwen vinden dat seksisme hen ervan weerhoudt lid te worden van sommige online communities.



Bekijk het volledige rapport hier