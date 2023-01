 Nederlandse bedrijven wereldwijd koploper in internationaal werven van tech-personeel

34 procent van de bedrijven die internationaal werven hebben remote werken omarmd - Vier op de tien bedrijven in Nederland kijkt buiten de eigen landsgrenzen om tech-talent aan zich te binden. Deze 40 procent is veruit het hoogste percentage van alle onderzochte landen; wereldwijd werft gemiddeld 26 procent van de bedrijven internationaal. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, het Remote’s 2022 Tech Talent Report.



Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde (68 procent) van de Nederlandse bedrijven bij werving in het buitenland meestal kiest voor talent uit de meer traditionele tech-hubs in de wereld - New York, Parijs, Berlijn en San Francisco. Opkomende tech-hubs als Buenos Aires, Helsinki en Guadalajara zijn minder populair bij Nederlandse bedrijven (48 procent).

Nederland is met de 40 procent dus eenzame koploper als het gaat om internationaal werven van techtalent. Frankrijk (elf procent) en Zweden (zestien procent) zijn hekkensluiters, terwijl de VS (twintig procent), Duitsland (23 procent) en het VK (25 procent) de middenmoot vormen.



Kijken naar andere tech-hubs dan gebruikelijk

Onlangs publiceerde Gartner Inc een onderzoeksrapport over Emerging IT Talent Hubs in 2022, dat inzicht geeft in de ‘beste bestaande en opkomende IT-talentenhubs’. Uit het rapport blijkt dat Londen een vraag-aanbod ratio* van tech-talent heeft van 2, terwijl de opkomende IT-hub Mexico een vraag-aanbod ratio van 8 heeft.

Hoewel Gartner Inc aangeeft dat Mexico een hogere en gunstige vraag-aanbodverhouding heeft, blijkt uit de Remote-data dat slechts tien procent van de Nederlandse bedrijven denkt dat er veel talent is op deze markt en dat ze daar personeel willen aannemen. Dit is het geval voor verschillende Europese steden, waaruit blijkt dat er een reëel verschil bestaat tussen waar bedrijven actief werven en waar er veel technisch talent beschikbaar is.

CEO en medeoprichter van Remote, Job van der Voort, reageert op het onderzoek: "Er zijn steeds meer goede mogelijkheden om wereldwijd geweldig talent in te huren. Dit levert geweldige kansen op die veel groter zijn dan de uitdagingen die bedrijven zien als het gaat om het werven van het beste talent. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven verder moeten kijken dan hun eigen markt om de juiste tech-talenten te vinden. Deze talenten zijn echt niet verdwenen; ze zijn alleen verspreid over de wereld en bedrijven moeten de stap zetten om ook deze mensen te vinden en een baan aan te bieden."



De status-quo doorbreken

Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels meerdere Nederlandse bedrijven wel de sprong wagen en begonnen zijn met het aannemen van technisch talent uit de wereldwijde pool. De belangrijkste redenen om wereldwijd in te huren zijn het diverser maken van teams (74 procent), het strategisch testen van nieuwe markten (64 procent), en het tekort aan technisch talent aanpakken (40 procent). Zo’n 34 procent heeft de verschuiving naar werk op afstand tijdens en na de pandemie aangegrepen om hun zoektocht naar het juiste talent uit te breiden.

Hoewel veel bedrijven over de landsgrenzen zijn gaan kijken, blijft iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven nog steeds vooral werven in de thuismarkt. In alle andere onderzochte landen ligt dit percentage hoger, tot 63 procent in de VS en het VK.

Op de vraag waarom Nederlandse bedrijven terughoudend zijn met het werven van talent in opkomende tech-hubs, antwoordde 21 procent omdat ze er nog nooit eerder hebben geworven. Zeventien procent wijst op het feit dat ze geen juridische entiteiten hebben in die markten, terwijl 13 procent zich zorgen maakt over taalbarrières, of de ‘culturele match’.



Wettelijke eisen en werkcultuur zijn belangrijke uitdagingen

Bij het werven van personeel in nieuwe regio's worden veel bedrijven geconfronteerd met lokale wettelijke voorschriften en een andere werkcultuur. De grootste uitdagingen bij werving voor Nederlandse bedrijven in nieuwe regio's zijn onder meer:

-Taalbarrières (48 procent)

-Werken in verschillende tijdzones (48 procent)

-Lokale voorschriften inzake loonadministratie (41 procent)

-Leren over lokale wettelijke vereisten (41 procent)

-Begrijpen welke voordelen gebruikelijk zijn in nieuwe regio's (36 procent)

-Verschillende werk- en managementculturen samenbrengen (35 procent)

-Loonlijst beheren (31 procent)



Voor het onderzoek werden 1500 managers ondervraagd, waarvan 250 in Nederland.