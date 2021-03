 Helft tech-vrouwen zag gendergelijkheid verbeteren

Maar de reis naar gelijkheid is nog niet voorbij - Meer dan de helft (56 procent) van de vrouwen in de tech branch zag de afgelopen twee jaar het niveau van gendergelijkheid in hun organisatie verbeteren en 70 procent was het ermee eens dat hun vaardigheden en ervaring boven het geslacht werden gesteld bij het solliciteren voor hun eerste baan in IT of tech.



Dit blijkt uit Kaspersky's nieuwe Women in Tech-rapport ‘Where are we now? Inzicht in de evolutie van vrouwen in de technologie’. Deze vooruitgang in zo'n korte tijd is een positieve stap in de richting van sectorinclusiviteit. Maar de bevindingen van Kaspersky's rapport benadrukken ook dat er nog ruimte voor verbetering is.

Het idee van gendergelijkheid vertegenwoordigt meer dan alleen fysieke lichamen door deuren. Het is ook de notie van percepties, gevoelens, stereotypen en kansen. In dat opzicht zijn er positieve ontwikkelingen voor meer dan twee derde van de vrouwen (69 procent) die er nu vertrouwen in hebben dat hun mening vanaf de allereerste dag in een technische functie wordt gerespecteerd. Het toegenomen thuiswerken in het afgelopen jaar heeft ook een relatief positief effect gehad: 46 procent van de vrouwen is het ermee eens dat de gendergelijkheid wordt verbeterd tussen teams die op afstand werken.



Ruimte voor verbetering

Het rapport gaat in op de langere weg naar echte gendergelijkheid, met een volledige reflectie op de resultaten die beschikbaar zijn via een speciale website die vandaag is gelanceerd. Ondanks een wereldwijde verbetering van de perceptie van gendervertegenwoordiging, beweert meer dan een derde (38 procent) van de vrouwen, dat een gebrek aan vrouwen in de tech-industrie hen huiverig maakt om de sector te betreden.

Deze cijfers mogen relatief laag lijken, maar ze benadrukken de kloof tussen geleidelijke verbetering en volledige gelijkheid. Dit idee wordt ondersteund door het bredere besef dat 44 procent van de vrouwen beweert dat mannen sneller vooruitgang boeken in de technische ruimte. Aangezien een vergelijkbaar aantal (41 procent) het ermee eens is dat een gelijkere genderverdeling bevorderlijk zou zijn voor een betere loopbaanontwikkeling en het rechtzetten van die mismatch, concludeert het rapport dat het verband tussen vertegenwoordiging en algemeen gedrag, kansen en gelijkheid nog niet is gelegd.

Een wereldwijde online beschouwing, ontworpen om de onderzoeksresultaten te ondersteunen, laat ook zien hoe de vooruitgang in verschillende regio's in een ander tempo evolueert: vanuit Europa, waar het genderevenwicht de afgelopen twee jaar lijkt te zijn verslechterd; naar Noord-Amerika, waar de overgang naar thuiswerken de balans mogelijk heeft versneld; naar Latijns-Amerika, waar onderwijs de empowerment van jonge vrouwen in de technologie stimuleert; en tot slot APAC, waar intimidatie onder vrouwen nu wordt ingehaald door succesverhalen.



De reis naar gendergelijkheid

Om ervoor te zorgen dat de positieve loopbaanervaringen van vrouwen over de hele wereld worden weerspiegeld, zijn er belangrijke stappen en initiatieven nodig om een ​​carrière in de technologie te ondersteunen, inclusief het aanbieden van meer mentor- of stageprogramma's om toegang te bieden tot kansen en ervaring. Maar om te geloven dat de technische industrie een plek is voor vrouwen om te werken en te slagen, moet de reis veel eerder beginnen.

"De kwestie van genderstereotypen moet worden aangepakt lang voordat vrouwen de werkplek betreden. Het moet op school beginnen, om interesse in IT en technische velden te stimuleren en aan te moedigen. Ons werk bij Kaspersky met schoolkinderen in een aantal landen wereldwijd heeft als doel deze interesse op jonge leeftijd aan te wakkeren en inzicht te geven in hoe een carrière in de technologie eruit zou kunnen zien. Zonder een ondersteunende omgeving kunnen meisjes moeite hebben om gelijkgestemden te vinden in online gemeenschappen of bij relevante offline evenementen. Ze moeten inzien dat IT-professionals gewone mensen zijn, met verschillende vaardigheden en capaciteiten en dat iedereen ernaar kan streven om het tech-veld te betreden," zegt Noushin Shabab, Senior Security Researcher, Global Research & Analysis Team bij Kaspersky.

Veel bedrijven over de hele wereld beginnen ook quota in te voeren die een gelijkere vertegenwoordiging van het personeel garanderen. Ze zijn meer dan alleen het toevoegen van cijfers, ze zijn ontworpen om de kans op veranderd gedrag en verminderd seksisme op het werk te vergroten, meer vrouwen in hogere functies te bereiken en meer rolmodellen te creëren die positieve loopbaanervaringen kunnen delen met jonge vrouwen die overwegen om de technologie in te gaan ruimte. Quota zijn echter niet de enige manier om het momentum vast te houden en te zorgen voor verdere vooruitgang voor vrouwen in de technologie.

"In de afgelopen jaren zijn er steeds meer oproepen geweest om de vertegenwoordiging van vrouwen in technologie en IT te verbeteren. Hoewel quota een relatief snelle manier kunnen zijn om het probleem aan te pakken, heeft de technologie-industrie bewezen institutioneel vrouwonvriendelijk te zijn op een manier waardoor zelfs quota onvoldoende zijn om de onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken of om de doorstroom van vrouwen naar hogere IT-functies te ondersteunen," zegt dr. Ronda Zelezny, medeoprichter en directeur van Panoply Digital en lid van Ada's List.

Ze voegt eraan toe: "Daarom is het nodig om verder te gaan dan de quota. Een eerste aanbeveling is om blinde wervingspraktijken te implementeren die persoonlijke vooroordelen uit het talentverwervingsproces helpen verwijderen. Dit omvat het verwijderen van identificerende informatie uit sollicitaties, het wijzigen van de taal in vacatures om seksuele vooringenomenheid ten gunste van mannelijke kandidaten te elimineren en ervoor te zorgen dat de selectie van kandidaten vrij is van vooringenomenheid door gebruik te maken van diverse wervingscommissies (in plaats van individuen)," legt Dr. Ronda Zelezny, medeoprichter en directeur van Panoply Digital, uit.