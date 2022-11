 Bedrijven moeten medewerkers meer vrijheid geven om hun eigen productieve werkomgeving te creëren

Terughoudendheid is de sleutel voor 2023 - In 2022 bestond de wereld van werk uit het perfectioneren van hybride werken. Organisaties gingen op zoek naar nieuwe oplossingen om medewerkers zo goed mogelijk samen te laten werken. Tenslotte is een goede samenwerking cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk organisaties alle zeilen bijzetten om op een duurzame wijze in verbinding met elkaar te blijven.



De toekomst van werk is dan ook een voortdurende uitdaging, niet alleen voor organisaties maar voor de samenleving als geheel. Maar wat kunnen we volgend jaar verwachten op het gebied van werk? Alludo, een wereldwijd technologiebedrijf dat mensen helpt om beter te werken en te leven, kondigt vandaag zijn voorspellingen voor 2023 aan.



Het geheim van een groot leider is niet verborgen achter buzzwoorden

HR buzzwoorden, zoals the great resignation en the Big Quit, domineerden 2022. De waarheid is dat geen van deze fenomenen nieuw zijn. In 2023 zullen succesvolle bedrijven boven deze buzzwoorden uitstijgen door zich weer op de basis te richten. Mensen zullen meer psychologische veiligheid krijgen, zodat ze zichzelf kunnen zijn op hun werk. Het welzijn van medewerkers zal hierbij prioriteit nummer één zijn. Succesvolle bedrijven zullen mensen dan ook de vrijheid geven om hun eigen productieve werkomgeving te creëren.



Terughoudendheid is de sleutel voor 2023

2023 zal heel anders zijn dan 2022. Het tijdperk van (vrijwel) gratis geld, investeringen en schijnbaar onbeperkte middelen is voorbij. De markt toont ons dat groei tegen elke prijs geen optie meer is.

Meer dan ooit zullen leiders een paar lessen uit haiku moeten trekken. Haiku is een traditionele vorm van Japanse poëzie die een specifieke reeks regels volgt. Ze zijn ontworpen om diepe emoties of begrip op te roepen. De regels zijn dan ook prima toe te passen op de werkvloer. Haiku gaat over discipline, focus en duidelijkheid. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. ‘Management by haiku’ is de sleutel tot leiderschap in 2023. Als je in 2023 niet alleen wilt overleven, maar ook wilt gedijen als bedrijf, is het tijd om haiku toe te passen.



AI en digitale kunst: een hulpmiddel om de creativiteit te vergroten

Artificial Intelligence (AI) en het gebruik ervan in digitale kunst wordt de normale manier van werken bij digitale kunstenaars. Nu technologie de kunstwereld verovert, vragen veel mensen zich af wat de invloed ervan is op kunstenaars en het creatieve proces. Bij bewust gebruik kan AI-technologie een krachtig hulpmiddel zijn om het werk van kunstenaars te verbeteren, zodat ze sneller kunnen werken. Veel digitale softwareprogramma's integreren AI en machine learning technologie om kunstenaars te helpen hun werk te verbeteren, of om complexe of repetitieve taken te automatiseren zodat kunstenaars sneller en gemakkelijker werk kunnen opleveren. De ruimte voor innovatie en technologische en artistieke vooruitgang die AI de kunstwereld biedt is eindeloos.



De hybride cloud is het pad vooruit

Op weg naar 2023 en daarna zullen bedrijven eindelijk plannen gaan maken voor een echte hybride cloud. Organisaties gaan beginnen met de integratie van clouddiensten en oudere infrastructuur. Het tekort aan vaardigheden zal echter een uitdaging blijven. Werknemers die over de nodige vaardigheden beschikken om serverloze en cloud native infrastructuren te bouwen zijn zeldzaam. En als bedrijven ze vinden, zullen ze flink in de buidel moeten tasten om werknemers te onboarden.



Bedrijven moeten alternatieve keuzes maken om het tekort aan talent aan te pakken

Aangezien het tekort aan medewerkers en vaardigheden het wereldwijde personeelsbestand in alle sectoren blijft domineren, zullen bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren. Denk hierbij aan het automatiseren van repetitieve taken, zodat bestaand talent zich kan bijscholen en zich kan richten op kerntaken. Bedrijven zullen ook langetermijn investeringen moeten doen om talent, dat nog moet toetreden tot de beroepsbevolking, op te leiden en te koesteren met als doel het ecosysteem te verrijken.

"In deze nieuwe wereld houden mensen zich niet bezig met hoeveel uur je in een project steekt of dat je dat werk doet in een hokje of op de bank. Het is daarom belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat medewerkers beter werken en beter leven. Op deze manier kunnen medewerkers doen waar ze goed in zijn," aldus Christa Quarles, CEO bij Alludo. "De toekomst van werk is dan ook een voortdurende uitdaging, niet alleen voor organisaties maar voor de samenleving als geheel."