 Hybride werken? Houd de werk-privébalans in de gaten!

Een verstoorde werk-privé balans is tegenwoordig een van de belangrijkste redenen waarom werknemers een organisatie verlaten - Momenteel werkt 41 procent van de Nederlandse werknemers structureel hybride. Op Europees niveau geeft 27 procent aan hybride te werken en het gaat hierbij gemiddeld om 3,1 dagen per week. Twee op de vijf (40 procent) Nederlandse werknemers vindt echter dat hybride werken niet voordelig werkt voor de werk-privé balans. Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx onder ruim 4.300 Europese bedrijven.



In tegenstelling tot Nederland, geven meer dan zeven op de tien (72 procent) werknemers in Europa aan dat het hybride werken juist voordelig werkt voor de werk-privé balans. Vooral Franse (80 procent), Duitse (80 procent) en Belgische werknemers (79 procent) zijn hier enthousiast over. Er is dus nog winst te behalen in Nederland, en daarom is het hoog tijd om de nieuwste inzichten en uitdagingen over hybride werken op een rijtje te zetten. Een goede werk-privé balans wordt namelijk niet alleen ervaren als het belangrijkste voordeel van hybride werken, het is ook een van de belangrijkste redenen waarom werknemers bij hun huidige werkgever blijven werken.



Werknemers zijn verdeeld over de impact van hybride werken

66 procent van de Europese werknemers vindt dat hybride werken meer voordelen dan nadelen oplevert. Nederlandse werknemers zitten met 53.5 procent wat onder dit Europese gemiddelde. 21 procent van de Nederlandse werknemers geeft zelfs aan meer nadelen dan voordelen te ervaren door het hybride werken.

De voordelen die Europese werknemers delen als het gaat om hybride werken, zijn de bijdrage aan de individuele productiviteit (61 procent) en de bijdrage aan de productiviteit tijdens het samenwerken met anderen (52 procent). Eerder geneigd zijn om te blijven werken tijdens ziekte (63 procent) en meer uren per dag werken (50 procent) worden het meeste genoemd als nadelen van het hybride werken door Europese werknemers.

"Hybride werken kan leiden tot meer vrijheid. Tegelijkertijd stelt het werknemers nog steeds voor uitdagingen om het werk goed af te bakenen. Uit de cijfers over productiviteit blijkt dat werknemers toch verdeeld zijn over de impact van hybride werken. Niet iedereen gaat er op dezelfde manier mee om en daarom is een individuele aanpak essentieel," zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland.



Europese werknemers missen contact met collega’s

Voor vier op de tien van Europese werknemers is hybride werk mogelijk in hun huidige functie. De helft van de ondervraagden heeft de voorkeur om twee tot drie dagen per week hybride te werken. Voor vijftien procent is één dag per week genoeg. Een kleine acht procent wil terug naar een volledige werkweek op kantoor. Daartegenover staat dat bijna veertien procent graag fulltime hybride zou willen werken. Vooral Spaanse (26 procent), Finse (22 procent) en Engelse (21 procent) werknemers zijn hier voorstander van. Vrijdag is de populairste dag om hybride te werken (30 procent), gevolgd door maandag (24 procent) en woensdag (zestien procent).

De cijfers tonen wel een merkwaardig contrast aan: hoewel 53 procent van de Nederlandse werknemers aangeeft dat ze liefst twee of drie dagen hybride werken, blijkt uit het onderzoek ook dat gemiddeld 30 procent het belangrijk vindt om collega’s toch vijf dagen per week op kantoor te zien. Hieruit blijkt dat werknemers toch nog worstelen met de afweging tussen het gewenste aantal hybride werkdagen versus het aantal dagen dat nodig is om voldoende contact te kunnen onderhouden met collega’s op de werkvloer.



Werknemers willen tips voor hybride werken

Structureel hybride werken is een fenomeen dat sinds de coronapandemie op grotere schaal wordt toegepast. Hierdoor is er nog altijd vraag naar tips en begeleiding. Zo geeft bijna een op de drie Nederlandse werknemers (29 procent) aan dat ze openstaan voor meer tips voor het hybride werken. De vraag naar tips komt trouwens vaker voor bij leidinggevenden (31 procent) dan bij niet-leidinggevenden (26 procent).

Verder geven Nederlandes werknemers aan dat beter werkuren op een dag bijhouden (58 procent) en meer uren in minder dagen werken (36 procent) hen helpt om een betere balans te vinden tussen werk en privé.

"Na het zien van alle resultaten, raden wij aan om een beleid voor hybride werken uit te werken op basis van drie pijlers: productiviteit, connectie en competentie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met zowel het individu als het team," aldus Bloem. "Bekijk als organisatie bij welke teams hybride werken voordelig werkt voor de productiviteit en in welke mate medewerkers en leidinggevenden de juiste competenties hebben om goed om te kunnen gaan met hybride werken. Ook dient de behoefte aan contact met collega’s niet onderschat te worden. Een goed contact zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Afspraken over hoe je toch contact houdt met je collega’s – wat doe je via mail, via een chatbericht of hoe vaak overleg je in een meeting - is een absolute must om het werk voor iedereen op een fijne manier te kunnen organiseren."