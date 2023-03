  ‘International Women’s Day zou niet nodig moeten zijn’

Vijf argumenten voor meer diversiteit in de bedrijfstop: - Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de top van het bedrijfsleven. Toch is gendergelijkheid volgens Séverine Trouillet, Education & Public Sector Senior Director EuroNorth bij Dassault Systèmes, nog steeds geen gegeven. "Bedrijven die hier niet vol op inzetten doen niet alleen vrouwen, maar ook zichzelf en de maatschappij tekort. Eigenlijk is het jammer dat een dag als International Women’s Day nodig is."



Wereldwijd is volgens het rapport ‘Women in Business’ van Grant Thornton het aantal vrouwen dat een senior managementrol vervult sinds 2011 flink toegenomen: van twintig procent naar 32 procent. Als dat stijgingsniveau doorzet, groeit het aandeel vrouwen in 2025 naar 34 procent.



Droevig gesteld

Goed nieuws, maar we zijn er volgens Trouillet nog lang niet. Met name in de IT-sectoren valt er nog een wereld te winnen. Volgens de stichting CA-ICT zijn van de 520.000 IT’ers in Nederland 94.000 vrouw. Een schamele achttien procent. "Aan de top is het in deze sector al niet veel beter. Vooral bij tech-startups is het nog droevig gesteld. Slechts tien procent van de top in deze bedrijfscategorie is vrouw. Dat is echt belachelijk laag."



Trouillet geeft vijf argumenten voor meer diversiteit in de bedrijfstop:



1. Diversiteit bevordert innovatie en creativiteit

Het hebben van diverse perspectieven en ervaringen binnen een managementteam bevordert de innovatie en creativiteit van een organisatie. "Mannen en vrouwen brengen verschillende perspectieven en ervaringen met zich mee. Een goede mix leidt sneller tot nieuwe ideeën en oplossingen. Het zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van klanten en klantbehoeften, wat kan leiden tot betere besluitvorming en hogere klanttevredenheid."



2. Rolmodellen zorgen voor een ‘ripple effect’

Vrouwen in managementfuncties groeien volgens Trouillet vaak uit tot rolmodellen voor andere vrouwen in de organisatie. Dat heeft een gunstig effect naar de hele workforce. "Uiteindelijk leidt dat tot een vermindering van genderongelijkheid op de hele werkvloer, en uiteindelijk op de samenleving als geheel."



3. Het verbetert de bedrijfsprestaties

Een argument waar veel bedrijven – logischerwijs – gevoelig voor zijn, is het prestatieargument. "Meer vrouwen aan de top leidt simpelweg tot betere prestaties. Dat verzin ik niet zelf. Een onderzoek van McKinsey & Company uit 2020 toonde bijvoorbeeld aan dat bedrijven met meer genderdiversiteit in hun managementteams een 25 procent hogere kans hadden op financiële outperformance dan bedrijven met minder genderdiversiteit."



4. Het vergroot de talentenpool

Het beperken van managementposities tot één geslacht kan de talentenpool beperken. "Wanneer organisaties alleen mannen in managementposities hebben, kunnen ze talentvolle vrouwen uitsluiten van bepaalde carrièremogelijkheden. Het vergroten van de talentenpool door meer gendergelijkheid in managementfuncties kan resulteren in een breder scala aan vaardigheden en perspectieven binnen de organisatie."



5. Kwestie van rechtvaardigheid

Ten slotte is gendergelijkheid niet alleen een bedrijfseconomische, maar ook een ethische. "Het is een kwestie van rechtvaardigheid. Vrouwen hebben recht op precies dezelfde kansen als mannen om leidinggevende functies te bekleden en hun potentieel te bereiken. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar voor mensen ongeacht hun geslacht of gender. De maatschappij is daar ook aan toe."



Handen uit de mouwen

Volgens Trouillet is het belangrijk dat bedrijven de mouwen opstropen. "Een duidelijk diversiteitsbeleid met daadwerkelijke betrokkenheid van de top is een mooie basis. Nog lang niet alle bedrijven hebben beide zaken op orde. Daarnaast moeten bedrijven concrete doelen stellen, en daar een plan van aanpak aan koppelen."

Dassault Systèmes zit op dit gebied allesbehalve stil. Het bedrijf zet zich al meer dan een decennium in voor genderdiversiteit, als onderdeel van het bredere programma voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I). "In 2021 hebben we ons gecommitteerd aan het hebben van 40 procent vrouwelijke executives en 30 procent vrouwelijke managementposities tegen 2025."