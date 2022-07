 Ongelijkheidskloof nog niet hersteld van coronadip

Nederland stijgt met drie plaatsen naar 28e positie op Global Gender Gap Index - Er zijn meer vrouwen te vinden in de Nederlandse politiek dan een jaar geleden en de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland bovengemiddeld kleiner geworden. Maar de wereldwijde ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen is nog niet op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dat blijkt uit de Global Gender Gap Index, die jaarlijks uitgegeven wordt door het World Economic Forum (WEF).



Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, verzamelde de Nederlandse gegevens voor de index, die inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 146 landen.



Meer vrouwen in politiek

De stijging van Nederland drijft voor een belangrijk deel op een toename van het aantal vrouwen in de politiek. In de Tweede Kamer is een kleine 40 procent vrouw. Samen met IJsland en Albanië behoort Nederland tot de koplopers waarin de meeste progressie is geboekt met het aantal vrouwen in het parlement. Ook het volgen van onderwijs en een meer gelijke levensverwachting dragen bij aan de stijging.



Inkomen toenemend zorgpunt Nederland

Daar tegenover staat dat de gelijkheid in geschat inkomen achterblijft, in de index daalt Nederland daarop met 46 plekken, en komt op de 104e positie terecht. Volgens de index vormen economische participatie en kansen een toenemend zorgpunt voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in Nederland. Volberda: ‘We hebben in Nederland goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen; we moeten er alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke functies. Maar de ongelijkheid is nog steeds aanzienlijk en we behoren nog steeds niet tot de koplopers



132 jaar tot volledige wereldwijde gelijkheid

Wereldwijd is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen lichtelijk toegenomen, maar nog niet hersteld van een coronadip. De Gender Gap is volgens de index overbrugd met 68.1 procent. Een hoger percentage staat voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Als deze lijn doorzet, duurt het nog 132 jaar voordat er wereldwijd volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal zijn. Dit is vier jaar minder dan bij de index uit 2021, maar nog steeds 32 jaar langer dan de verwachte 100 jaar die werd berekend in 2020, voordat de pandemie uitbrak.