 Jongeren verdienen meer, maar als vrouw minder

Jonge vrouwen verdienen minder - Gemiddeld verdienen jongeren 74 procent meer dan het minimumloon, blijkt uit onderzoek van werkapp Maqqie onder 7.000 werknemers. Vanaf de leeftijd twintig tot 25 jaar is dat verschil kleiner, maar wordt er toch negentien procent meer betaald dan wettelijk verplicht is. Opvallend is dat vrouwen vanaf jonge leeftijd al vier procent minder betaald krijgen dan mannen.



Opvallend is dat mannen tussen de vijftien en de 25 jaar gemiddeld 9,92 euro per uur verdienen terwijl vrouwen van die leeftijd 9,54 euro op uurbasis ontvangen. Dat is een verschil van vier procent.

Het percentage jonge vrouwen dat minder betaald krijgt dan mannen ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 31 procent (cijfers CBS) wat is gebaseerd op alle leeftijden. Het CBS concludeerde dat twee derde van het loonverschil kan worden verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken in een vaste baan gemiddeld 33 uur per week en vrouwen 25 uur.

Uit de cijfers van Maqqie blijkt dat jonge vrouwen gemiddeld 28,3 uur werken en mannen 29,45 uur. Dit is nauwelijks verschillend en dat kan verklaard worden door het feit dat deze groep jongeren ook nog studeert.

Wanneer er op brancheniveau wordt gekeken blijkt dat mannen met name in de horeca (9,95 euro) en transport & logistiek (11,87 euro) werken. Vrouwen zijn met name werkzaam in de horeca (9,82 euro) en retail (7,70 euro). De branche kan dus meespelen in het inkomensverschil op jonge leeftijd, maar in de horeca-branche is er al een verschil van dertien cent tussen mannen en vrouwen. In de retailbranche is dat verschil groter, daar verdienen mannen gemiddeld 8,64 euro en vrouwen 7,70 euro.



Inkomenscijfers

Uit de cijfers van Maqqie blijkt dat jongeren tussen de vijftien en twintig jaar gemiddeld 8,58 euro verdienen. Het minimumloon voor deze leeftijdscategorie ligt op 4,93 euro. Dat is een verschil van 74 procent in extra inkomen.

Hoe ouder de werknemer wordt, hoe kleiner het verschil tussen het minimumloon en gemiddeld inkomen wordt. Werknemers tussen de twintig en de 25 jaar verdienen gemiddeld 10,83 euro en het wettelijk minimumloon ligt voor deze categorie op 9,10 euro. Dat is een verschil van negentien procent.

Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijke minimumloon met 10,15 procent. Dat is goed nieuws voor de mensen die het wettelijk minimum verdienen, maar zal voor de onderzochte groep weinig verschil maken.