 Twee keer zoveel vrouwen als mannen werken minder dan 32 uur

Meer dan de helft van de Nederlanders werkt echter nog fulltime - Voor veel Nederlanders is het tegenwoordig mogelijk en gewenst om parttime te werken. Voor 85 procent van de werkende Nederlanders is er de mogelijkheid om parttime te gaan werken en bijna de helft van de werkende Nederlanders (47,5 procent) werkt op dit moment 32 uur of minder volgens recent onderzoek van het CBS. Hieruit komt ook naar voren dat jongeren tussen de vijftien en 25 jaar de minste uren werken (twintig uur per week) en volwassenen tussen de 45 en 55 de meeste uren op de werkvloer te vinden zijn.



Degenen die niet de mogelijkheid hebben om parttime te werken, geven aan dat dit komt omdat hun specifieke functie dit niet toelaat (9,8 procent) of omdat er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn om parttime te werken (1,5 procent). Dit blijkt uit onderzoek* van Europese HR- en payrolldienstverlener SD Worx onder ruim 1.100 Nederlandse werknemers.



Opvallende verschillen

Onder de respondenten zijn wel een aantal opvallende verschillen te zien. Twee keer zoveel vrouwen (61 procent) als mannen (30,5 procent) geeft namelijk aan dat ze 32 uur of minder werken. Daarnaast valt op dat achttien tot 34-jarigen het meeste parttime werken met 54 procent. Onder de 35 tot 54-jarigen (45,6 procent) en 55-plussers (45,7 procent) is dit percentage iets lager. Als er de keuze is om parttime te werken, geeft een op dedrie (33,3 procent) 35 tot 54-jarigen aan dat zij toch liever fulltime werken. Dit verschilt overigens niet veel van de 18 tot 34-jarigen (30 procent) en 55-plussers (25,8 procent).

Wanneer Nederlanders niet aan het werk zijn, staan er genoeg taken op hun lijstje. Maar liefst 64,7 procent van de werkende Nederlanders besteedt een parttime of vrije dag namelijk aan het huishouden, terwijl slechts 8,4 procent hier daadwerkelijk zijn vrije dag aan wil besteden. Waar de respondenten eigenlijk het liefst op hun parttime/ vrije dag meer tijd aan willen besteden? Favoriet zijn hobby’s (28 procent), een lang weekend weg (26,6 procent) of een dagje weg (26,4 procent). TV en serie(s) kijken staat het laagst op het wensenlijstje (8,3 procent).

"Dat meer werkende Nederlanders 32 uur of minder werken in een week, komt voor ons niet als een verrassing," aldus Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "We zien met name een verschuiving onder jongeren, die vaker de voorkeur geven aan een betere work-life balans. De nieuwe generatie wil anders werken en werkgevers zullen de komende jaren goed moeten inventariseren hoe zij dit mogelijk kunnen maken."