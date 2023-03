 Een op zes Nederlanders rijdt ten minste halfuur om voor goedkope(re) benzine

Vooral jongeren declareren kilometers die ze niet hebben gemaakt - Maar liefst achttien procent van alle Nederlanders is bereid ten minste een half uur om te rijden als ze daardoor goedkoper kunnen tanken. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.084 volwassen Nederlanders met een rijbewijs, uitgevoerd door Panelwizard. Ook op andere manieren proberen respondenten te besparen op hun dagelijkse reisbewegingen.



Zo heeft acht procent van hen weleens reiskosten gedeclareerd voor kilometers die ze eigenlijk niet hebben gemaakt. Onder jongeren tot dertig jaar bedraagt dit zelfs een zevende van alle respondenten.

Vooral jonge mannen nemen het niet zo nauw met de door hen gereisde afstand. Niet minder dan vijftien procent van alle mannelijke respondenten jonger dan dertig jaar zegt weleens onterecht kilometers te declareren. "Een kilometer hier - een paar honderd meter daar. Wanneer je voor werk veel reist, is een foutje in de administratie zo gemaakt," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Dat geeft echter geen vrijbrief voor het indienen van gekunstelde declaraties. Wanneer je moedwillig steelt van je werkgever, hoort daar wat mij betreft een passende straf bij."



Creatief boekhouden

Naast het invoeren van zogenoemde spookkilometers, zegt maar liefst zeventien procent van alle ondervraagde jongeren weleens reiskosten te declareren wanneer ze met iemand meerijden. Onder alle respondenten bedraagt dit slechts negen procent. Ook privé-aankopen worden door jongeren veel vaker ten onrechte gedeclareerd. Zo heeft maar liefst een achtste van hen heeft ooit bonnetjes ingediend die eigenlijk voor eigen gebruik waren; twee keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van zes procent. Franke: "Het verbaast me dat zoveel jongeren er een vorm van creatief boekhouden op nahouden. Wanneer je privé-aankopen of reiskosten onrechtmatig declareert, begeef je jezelf echt op glad ijs. Ik ben ervan overtuigd dat het op de lange termijn loont om eerlijk te zijn, ook in je declaratiegedrag. Het risico dat je loopt voor een paar tientjes meer of minder, is het in mijn optiek niet waard."



Tankpas

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen jongeren weleens de grenzen opzoeken wanneer het gaat om het declareren van reiskosten. Zo zegt niet minder dan zeven procent van alle ondervraagden met een zakelijke tankpas deze weleens ten onrechte te hebben gebruikt. Maar er is ook goed nieuws: slechts twee procent van de Nederlanders zegt bewust om te rijden, om uiteindelijk zoveel mogelijk extra kilometers te declareren. Franke: "Ik heb nog nooit gehoord dat iemand een extra lusje maakt om zijn reiskostenvergoeding voor die maand nog even lekker te plussen. Ik weet zeker dat er slimmere manieren zijn om op je reiskosten te besparen zonder dat het zoveel tijd kost. Al verbaast het me niet dat er toch personen zijn die dit doen."