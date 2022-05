 Nederlander werkt liever thuis vanwege hoge benzinekosten

Torenhoge benzineprijzen vormen obstakel voor terugkeer naar kantoor - We hebben groen licht om weer naar kantoor te gaan, maar werknemers hebben geen haast vanwege de stijgende benzineprijzen. In een onderzoek door Citrix Systems, Inc. geeft 40 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers aan dat ze liever thuiswerken dan de hoofdprijs voor woon-werkverkeer betalen.



"Het is een simpele kosten-batenanalyse," zegt Darren Fields, Vice President Networking in EMEA bij Citrix. "Werknemers hebben geleerd dat ze thuis net zo productief kunnen werken. Nu de benzineprijzen blijven stijgen, vragen ze zich af of de voordelen van op kantoor werken wel opwegen tegen de tijd en het geld dat ze kwijt zijn aan forenzen."

In totaal werden 5000 medewerkers in acht landen ondervraagd, waaronder Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat Japanners het minst geneigd zijn thuis te blijven vanwege benzineprijzen, terwijl Amerikanen het meest terughoudend lijken. Hoewel Nederlanders vergeleken met andere nationaliteiten minder bezwaar hebben tegen de auto pakken, blijft nog steeds 40 procent het liefst thuiswerken.

Verenigde Staten – 57 procent

Australië – 54 procent

Brazilië – 54 procent

Mexico – 50 procent

Colombia – 49 procent

Duitsland – 46 procent

Verenigd Koninkrijk – 45 procent

Frankrijk – 44 procent

Nederland – 40 procent

Japan – zestien procent Als mensen toch naar kantoor moeten, vindt 67 procent dat werkgevers een salarisverhoging of hogere reiskostenvergoeding zouden moeten geven om de stijgende benzinekosten te compenseren. Aan de andere kant vinden ze ook dat deze vergoeding er moet komen vanwege de hogere energierekening bij thuiswerken. Tot slot werkt 21 procent juist wel graag op kantoor als hierdoor hun energierekening onder de streep lager uitvalt. Het beste dat werkgevers daarom kunnen doen, is flexibele werkmodellen omarmen. Zo laten zij hun werknemers vrij om te werken waar het niet alleen persoonlijk, maar ook financieel het meest logisch voor hen is. "De sleutel om werknemers betrokken en productief te houden, ligt in het creëren van work-from-anywhere-ervaringen die naadloos op elkaar aansluiten, die verbinding en samenwerking stimuleren en mensen in staat stellen ongeacht de locatie op hun best te presteren," besluit Palmer.