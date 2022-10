 Elektrische auto’s worden vooral thuis opgeladen

Zeven procent geeft aan zorgen te hebben over het rijbereik - De aanschafkosten van een elektrische auto (EV) blijven te hoog om daadwerkelijk een EV aan te schaffen, terwijl EV-eigenaren zeggen dat juist de lagere gebruikskosten een van de voornaamste voordelen is. Dit blijkt uit onderzoek van CTEK en YouGov. In het onderzoek worden zowel EV-rijders als eigenaren van benzine- en dieselauto’s bevraagd.



Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de hoge kosten van een EV of hybride auto één van de voornaamste redenen voor Nederlandse bestuurders om géén elektrische auto aan te schaffen (33 procent). Een kwart is simpelweg nog tevreden met hun huidige diesel/benzine auto en laten weten deze nog niet te willen vervangen. Verder blijkt het volgende:

Zeven procent geeft aan zorgen te hebben over het rijbereik (de afstand die op één lading wordt afgelegd) van een EV. Dit percentage lag in 2021 nog stukken hoger, namelijk op 23 procent.

Vier procent gaf als voornaamste reden om geen EV aan te schaffen te maken heeft met het feit dat ze geen laadmogelijkheid thuis hebben. In 2021 lag dit percentage nog op dertien procent. Voordelen bezit EV

Bijna een kwart (24 procent) van de huidige EV-bezitters geeft aan dat de lagere gebruikskosten hun favoriete voordeel van EV-bezit is. Dit wordt gevolgd door negentien procent van de EV-eigenaren die de milieuvoordelen noemt. Nederlandse EV-eigenaren geven echter als belangrijkste reden voor het aanschaffen van een EV de overheidssubsidies die het bezit van een EV betaalbaarder maken (41 procent). Dit komt overeen met een gemiddelde van 39 procent in de rest van Europa. Zestig procent van álle ondervraagde geeft ook aan overheidssubsidies essentieel te vinden om meer mensen aan te moedigen EV aan te schaffen.

Opmerkelijk genoeg zijn er grote verschillen tussen sommige leeftijdsgroepen wat betreft de motivatie voor EV-aankoop. Zo zegt de leeftijdsgroep achttien-24 jaar, met 28 procent, dat ze hun EV-aankoop baseren op het feit dat een EV milieuvriendelijker is dan een benzine/dieselvoertuig. Als we dit vergelijken met de leeftijdsgroep 35-44 jaar zien we een groot verschil: in deze groep geeft slechts elf procent deze milieuredenering als belangrijk aan.



Hoge laadpalendichtheid dempt laadangst licht

Nederland heeft een hogere laadpalendichtheid dan de andere landen die zijn meegenomen in het onderzoek van YouGov en CTEK. Ondanks de hoge laadpalendichtheid in Nederland, vindt toch meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse autobezitters (53 procent) dat Nederland met de huidige laadinfrastructuur de toenemende vraag naar EV’s niet kan beantwoorden. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2021, toen dit percentage op 51 procent lag. Verenigd Koninkrijk (71 procent), Duitsland (63 procent), Frankrijk (61 procent) en Zweden (59 procent) scoren hierop hoger, terwijl Noorwegen (49 procent) lager scoort.



EV-eigenaren laden voornamelijk thuis hun auto op

In het onderzoek werd er ook gekeken naar de laadlocaties van EV-eigenaren. Een meerderheid (65 procent) van de huidige EV-eigenaren laden hun EV thuis op. Dit percentage is in vergelijking met afgelopen jaar gestegen (57 procent in 2021). 37 procent van de EV-eigenaren laadt hun wagen op hun werklocatie op (25 procent in 2021). 47 procent van de EV-eigenaren geeft aan hun EV op bestemming op te laden, dit percentage in 2021 nog op 27 procent.



Bestemmingen zijn onder meer:

Winkelcentra (twintig procent)

Hotels (zestien procent)

Restaurants (elf procent) Als we echter kijken naar de laadvoorkeuren van EV-eigenaren, geven de EV-eigenaren het volgende aan:

54 procent laadt het liefst hun EV thuis op;

zeventien procent vindt het fijn als er op bestemming een laadpaal is (winkelcentra negen procent, hotel zes procent en restaurant twee procent);

veertien procent heeft liever op hun werk een laadpaal tot hun beschikking;

Acht procent geeft aan hun EV liever op de laden bij een laadstation (bij een tankstation).

En drie procent bij een aangewezen parkeergarage. Betalingsmogelijkheden

Nederland loopt voorop als het aankomt op het betaalgemak voor EV-rijders. Het gebrek aan roaming voor EV’s (waardoor bestuurders bijvoorbeeld met één laadpas/betaalpas bij meerdere providers kunnen opladen) is namelijk een grote frustratie voor bestuurders van EV’s in Frankrijk (63 procent), UK (48 procent), Duitsland (48 procent) en Zweden (40 procent). In Nederland (28 procent) en Noorwegen (32 procent) ligt dit percentage lager.

Cecilia Routledge, Global Director, Energy & Facilities voor CTEK zegt: "Over het algemeen laat het onderzoek goed zien hoe de houding ten opzichte van elektrische voertuigen ten goede verandert en geeft ons een goed inzicht in de stimulansen en belemmeringen voor het bezit van elektrische voertuigen. De toename van opladen buitenshuis laat ook zien hoe werkplekken, commerciële bedrijven en overheidsinstanties kunnen investeren in toekomstige laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, wat niet alleen de laadinfrastructuur aanzienlijk uitbreidt, maar ook extra inkomsten oplevert voor de betrokken organisaties."