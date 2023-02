 Vier tips voor een veilige autorit naar je wintersportbestemming

Kies voor winterbanden voor meer grip - Voor veel Nederlanders is het nu aftellen tot de wintersport weer gaat beginnen. Traditiegetrouw gaan duizenden Nederlanders deze voorjaarsvakantie met de auto richting de sneeuw. Maar waar moet je nu op letten als je met de auto over de besneeuwde bergwegen rijdt? Allianz Direct deelt een aantal tips voor een veilige roadtrip richting de sneeuw.



1. Winterbanden voor meer grip

Uit onderzoek van Allianz Direct blijkt dat twee van de vijf autobezitters in Nederland in de winter met winterbanden rijden. Een op de drie geeft aan geen winterbanden aan te schaffen omdat ze het te duur vinden. Maar als je er mee op wintersport gaan zijn ze toch erg belangrijk. Ze heten niet voor niets winterbanden, de besneeuwde bergen in rijden op zomerbanden is vragen om problemen. Deze banden zijn speciaal gemaakt om mee te rijden tijdens winters weer en lage temperaturen. Daarnaast zijn in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk in bepaalde periodes winterbanden zelfs verplicht.



2. Aan de ketting

Hetzelfde geldt voor sneeuwkettingen, ook deze zijn in sommige landen verplicht. Tip: berg ze op een gemakkelijk te bereiken plek op. Je wil bij (extreme) sneeuwval en ijzel namelijk niet zonder zitten, aangezien sneeuwkettingen dan extra grip en veiligheid bieden. Het is niet het makkelijkste klusje, dus oefen thuis alvast een paar keer met het omleggen, zodat je goed weet hoe het werkt en zeker weet dat ze passen.



3. Check, check dubbel check

Uit onderzoek blijkt dat twee op de vijf Nederlands de auto jaarlijks een wintercheck geven bij de garage. Zeker als je een wat oudere auto hebt, is het extra verstandig om je auto helemaal na te lopen voordat je naar de bergen vertrekt. Check bijvoorbeeld de bandenspanning en het oliepeil. Als je niet zeker weet hoe dat moet, kan je dat altijd even navragen bij de garage.



4. IJsvrij de weg op

Als je dan veilig op de wintersportbestemming bent aangekomen is het ook belangrijk dat je de auto bij elke rit netjes sneeuw- en ijsvrij maakt. 80procentvan de Nederlanders geeft aan de auto voordat ze wegrijden helemaal ijs of sneeuwvrij te maken. 70 procent geeft zelfs aan de auto in de winter een extra schoonmaak beurt te geven, zodat de auto beter zichtbaar is voor andere bestuurders.