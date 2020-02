 Wintersport: 44 procent automobilisten vindt rijden in sneeuw eng

Helft rijdt op winterbanden in de winter - Het is bijna voorjaarsvakantie en dat betekent voor velen één ding: wintersport. Glibberen over gladde wegen tijdens heftige sneeuwval of regen is niet voor iedereen weggelegd. Zo blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl dat bijna de helft (44 procent) van de Nederlandse automobilisten het eng vindt om in de sneeuw of met ijzel te rijden.



Vooral vrouwen (62 procent) krijgen hier klamme handjes van, in tegenstelling tot mannen (26 procent).



Slechts de helft rijdt in winter met winterbanden

Wanneer het weer in Nederland slechter wordt of de temperatuur daalt tot onder de 7 graden, is het tijd om je autobanden om te wisselen naar winterbanden. Dit is in Nederland niet verplicht, maar wel aan te raden. Ondanks dit advies blijkt dat slechts de helft van de Nederlanders dit ook daadwerkelijk doet. Voor wintersporters is het belangrijk om te weten dat winterbanden in veel andere Europese landen wel verplicht zijn. Ruim 86 procent van de Nederlanders zegt zich bewust te zijn van deze regels in andere landen. Ook weet 90 procent dat het in sommige EU-landen verplicht is om sneeuwkettingen aan boord te hebben op weg naar een winterse bestemming.

Vanwege de verschillende regels en met het oog op winterse weersomstandigheden, is het dus belangrijk om goed voorbereid op weg te gaan naar wintersport. Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht toe: "Wij merken dat veel mensen vragen hebben over verkeersregels en vereisten in het buitenland. De Nederlandse regels kent iedereen, maar regels in het buitenland zijn een ander verhaal. Men riskeert flinke boetes of kans op ongelukken als u hier niet goed op voorbereid bent. Neem de tijd om de regels te checken voordat u op wintersport gaat met de auto." De belangrijkste punten waar men op moet letten zijn te lezen in de wintersport checklist van de vergelijkingssite.



Jongeren stappen vaker slaperig achter het stuur dan ouderen

Rijden naar de wintersportbestemming is leuk, maar kan ook vermoeiend zijn, zeker met winterse weersomstandigheden. Daarom probeert 42 procent rijden met slecht weer te vermijden. Toch blijkt uit het onderzoek dat vijftien procent van de automobilisten weleens te slaperig achter het stuur stapt. Vooral jongeren maken zich hier vaak schuldig aan. Ruim een kwart (27 procent) van de jongvolwassenen tot 34 jaar geeft aan vermoeid achter het stuur te kruipen. Vijftigplussers lijken een stuk verantwoordelijker te zijn: slechts vijf procent geeft aan weleens te slaperig auto te rijden.



80 procent verwacht geen verkeersboete in het buitenland

Nederlanders gaan goed voorbereid op reis, want het overgrote deel (85 procent) checkt van tevoren welke regels gelden op de wegen in het buitenland. Een goede voorbereiding is het halve werk, maar blijkbaar houden Nederlanders zich tijdens de autorit naar een skigebied niet altijd aan de regels. Zo heeft zestien procent heeft weleens een verkeersboete gekregen in het buitenland. Deze bon kwam voor velen waarschijnlijk onverwacht, want 81 procent zegt namelijk geen boete te verwachten als zij in het buitenland de regels overtreden.