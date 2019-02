 Wintersport: 81 procent zet wekker zo vroeg mogelijk om files te vermijden

Vrouwen drinken warme chocolademelk, mannen kiezen voor alcohol - Deze week vertrekken veel Nederlanders weer richting de Oostenrijkse, Zwitserse of Franse wintersportgebieden voor een weekje sneeuwpret. Grote kans dat er weer lange files naar het zuiden ontstaan door het winterse vakantieverkeer.



AutoScout24 deed onderzoek en het blijkt dat 81 procent daarom zo vroeg mogelijk naar de wintersportbestemming vertrekt. Ondanks het fileleed zegt ruim de helft van de Nederlanders (58 procent) toch liever met de auto dan met de trein of het vliegtuig op skivakantie te gaan.



Driekwart laat wintercheck doen bij autogarage

Hoe goed voorbereid vertrekken Nederlanders richting de skigebieden? Het blijkt dat driekwart (78 procent) wel een wintercheck bij de autogarage laat doen of een andere auto regelt (negentien procent), maar dat 55 procent geen idee heeft hoe zij sneeuwkettingen dienen te monteren. Het is cliché, maar beduidend meer vrouwen (64 procent) dan mannen (44 procent) geven aan niet te weten hoe dit moet. Wellicht is dat ook de reden dat vrouwen (48 procent) het iets spannender vinden om met sneeuw of andere slechte weersomstandigheden te rijden in het buitenland dan mannen (42 procent). Daar komt bij dat 43 procent van de wintersporters hun skivakantie zelfs zou annuleren bij heel slecht weer.



Liever op wintersport met vrienden dan familie

Uit het onderzoek blijkt dat tien procent een wintersportvakantie boven een zomervakantie verkiest. Dit weekje naar de sneeuw brengen Nederlanders liever door met vrienden (54 procent) dan met hun (schoon)familie (46 procent). Ook geeft twee derde (66 procent) aan dat zij dan liever gaan skiën dan snowboarden, waarbij 69 procent de blauwe piste boven de zwarte piste verkiest. Vrouwen zijn minder heldhaftig aangelegd dan mannen, aangezien respectievelijk 27 en 33 procent de voorkeur aan de zwarte piste geeft.



63 procent gaat liever thuis ontspannen dan naar een après-skihut

Wat drinken Nederlanders het liefst na een dagje op de piste? 54 procent drinkt het liefst warme chocolademelk en 46 procent bestelt met veel plezier een glas glühwein of bierpul. Vooral vrouwen (61 procent) drinken graag een heisse choco mit sahne, terwijl mannen de voorkeur geven aan een alcoholische versnapering (55 procent). En waar drinken zij deze drankjes dan graag? Twee derde (63 procent) kiest ervoor lekker naar huis te gaan en te ontspannen in de sauna of een gezellige spelletjesavond te organiseren. Aan de andere kant zegt 37 procent graag nog een feestje te bouwen in de lokale après-skihut, waarbij opvalt dat meer mannen (42 procent) dan vrouwen (34 procent) dit doen.