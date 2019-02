 Wintersporters laks met sneeuwkettingen

Geen winterbanden inpakken kan tot hoge boetes leiden - Een op de zeven Nederlandse wintersporters neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto, zo blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.002 autobezitters die dit seizoen op wintersport gaan.



Van de vakantiegangers die ze wél meenemen, weet 21 procent niet of het wel de juiste maat is en zes procent gaat bovendien met zomerbanden op pad. Zo’n 300.000 wintersporters riskeren daarmee boetes tot 5.000 euro.



Veel sneeuw

De afgelopen weken viel er een enorme hoeveelheid sneeuw in de populaire wintersportgebieden, soms zelfs met evacuaties van hele dorpen tot gevolg. Markteffect onderzocht in opdracht van BOVAG in welke mate vakantiegangers zich voorbereiden op de weersomstandigheden en verkeerssituaties. Gemiddeld gaan jaarlijks circa een miljoen Nederlanders op wintersportvakantie, waarvan zo’n 85 procent met de auto (bron: CBS). Dat betekent dat bijna 120.000 Nederlandse wintersporters zonder sneeuwkettingen aan boord op pad gaan en 160.000 mensen nemen kettingen mee die (wellicht) niet passen. Ruim 50.000 gaan met zomerbanden op reis.



5.000 euro boete

In het onderzoek geeft veertien procent van de respondenten aan geen sneeuwkettingen mee in de auto te nemen richting de wintersportbestemming. Ruim 70 procent van deze mensen denkt ze niet nodig te hebben of heeft ze nog nooit eerder nodig gehad. Elf procent geeft aan dat er toch niet op gecontroleerd wordt. Van de wintersporters die wel sneeuwkettingen meenemen, weet echter ruim een op de vijf niet (zeker) of deze wel passen op de wielen van de auto waarmee ze op reis gaan. 28 procent heeft nog nooit geoefend met het opleggen van de kettingen en kan dus voor nare verrassingen komen te staan als de nood aan de man is. Minder dan de helft (49 procent) van de respondenten zegt volledig voorbereid op pad te gaan. Overal waar dat met een (blauw) bord staat aangegeven, is het verplicht om sneeuwkettingen te monteren en overtreding leidt in Oostenrijk tot een boete van maximaal 5.000 euro. Dat boetebedrag geldt ook bij het in gevaar brengen van overig verkeer door gebruik van zomerbanden. In een aantal Italiaanse wintersportoorden is het ’s winters te allen tijde verplicht om sneeuwkettingen in de auto mee te voeren.



Controleer tijdig

Zes procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan met zomerbanden richting de sneeuw te rijden, bijna driekwart zegt winterbanden te hebben gemonteerd en ruim een vijfde vierseizoenenbanden. Daarbij geeft overigens 33 procent aan niet te weten of de banden zijn voorzien van het ‘alpine’- c.q. ‘sneeuwvlokjessymbool’, hetgeen bijvoorbeeld in Duitsland verplicht is bij winterse omstandigheden. Meer dan de helft (53 procent) weet ook niet of de aanduiding M+S (‘mud and snow’; modder en sneeuw) op de banden staat. BOVAG adviseert wintersporters die binnenkort met de auto op vakantie gaan tijdig de banden te controleren op aanwezigheid van de vereiste markeringen en op voldoende profiel, aangezien in de meeste Alpenlanden minimaal vier millimeter profieldiepte is vereist. Daarnaast moet gecontroleerd worden of de sneeuwkettingen corresponderen met de bandenmaat en het is zeker geen overbodige luxe om in Nederland al een keer te oefenen met het monteren van de kettingen. De komende weken zullen vele Nederlanders in verband met de Krokusvakantie op wintersport gaan, te beginnen vanaf 16 februari in de regio Noord.