 C-suite wil in technologie investeren om uit de recessie te komen

Technologie voor hybride werken wordt beschouwd als productiviteitsverhogend - De Worldcom Public Relations Group heeft een speciaal technologierapport van de Worldcom Confidence Index (WCI) uitgebracht. Een belangrijke conclusie van het rapport is dat de C-suite van plan is technologie in te zetten om uitdagingen zoals de wereldwijde recessie, de hoge inflatie en de houding van consumenten het hoofd te bieden.



Het rapport met de titel The role of technology in responding to the challenges of global inflation and recession, and the implications for technology companies is opgesteld op basis van de analyse van online uitingen van meer dan 80.000 C Suite-managers tussen juli en december 2022. Het rapport helpt technologieleiders en -bedrijven inzicht te krijgen in de issues, kansen en behoeften in hun sector en belicht de communicatieve gevolgen van hun reactie en de impact ervan op het vertrouwen van hun stakeholders.

Het rapport laat zien dat zakelijke leiders van plan zijn te investeren in technologie, en dan met name kunstmatige intelligentie, om de huidige economische uitdagingen het hoofd te bieden. Beide thema’s kenden een aanzienlijke toename in betrokkenheid van september tot december 2022, toen zakelijke leiders de planning voor 2023 gingen voorbereiden. De meest recente WCI-gegevens voor december 2022 versterken de bevindingen in het rapport, aangezien AI en technologie om samen te werken en te innoveren de enige onderwerpen waren die qua betrokkenheid toenamen.



Trends

Naast investeringen in AI kwamen er nog andere trends naar voren:

Technologie voor hybride werken wordt beschouwd als productiviteitsverhogend; dit suggereert dat hybride werken een blijvend thema is

Bedrijven overwegen de inzet van disruptieve technologieën om inflatieverhogende factoren uit de toeleveringsketen te verwijderen

Bezorgdheid over het steeds groter wordende verschil in technische vaardigheden leidt tot een verschuiving naar low-code of no-code software bij kleine tot middelgrote technologieleveranciers.

Het rapport gaat ook in op de meningen van consumenten over dezelfde periode van zes maanden. De volledige analyse is in het rapport te vinden, maar de belangrijkste conclusies zijn:

Consumenten willen dat organisaties nieuwe technologieën omarmen om het risico op ontslagen te minimaliseren; daarentegen zijn sommigen bang dat technologie juist wordt gebruikt om ontslagen mogelijk te maken

Net als de C-suite zien consumenten het gebruik van kunstmatige intelligentie als een middel om een recessie te helpen voorkomen

Mensen maken zich zorgen over de impasse in de overgang naar koolstofarme technologieën in een periode van hoge inflatie.

De meningen en opvattingen van de C-suite en van consumenten over het gebruik van technologie kunnen interessante gevolgen hebben voor de communicatie door technologieleveranciers. In dat kader hebben de tech-experts van Worldcom een speciale sectie in het rapport opgenomen over de manier waarop technologieleveranciers deze communicatieuitdagingen het beste kunnen aanpakken.

Serge Beckers, EMEA-voorzitter van de The Worldcom Public Relations Group, zei: "Op het eerste gezicht zullen sommige technologieleveranciers het waarschijnlijk goed doen nu organisaties over de hele wereld zich aanpassen aan een periode van stagflatie. Maar de stakeholders hebben steeds hogere verwachtingen ten aanzien van hun technologieleveranciers. Het zal dan ook van cruciaal belang worden voor technologiebedrijven om de langetermijngevolgen uit te leggen van het omarmen van nieuwe technologieën, en niet alleen de voordelen op korte termijn."



Het rapport is hier te downloaden.