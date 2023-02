Manager anno 2023 is vooral coach

Manager van de toekomst is betrokken, betrouwbaar en toegankelijk - De meerderheid (59 procent) van de werkenden typeert zijn of haar manager als een coachende manager: iemand die samenwerking, ontwikkeling en begeleiding centraal stelt. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationale Managementonderzoek van managementopleider ISBW. Volgens werknemers is de manager van nu betrokken (39 procent), behulpzaam (35 procent) en betrouwbaar (32 procent).



De eigenschap die werknemers het meest waarderen in hun manager is het geven van vertrouwen aan medewerkers (77 procent). Ook integer zijn (64 procent) en het tonen van waardering voor inzet of prestaties (64 procent) stellen medewerkers erg op prijs. Over vijf jaar zal dit overigens anders zijn als je het de medewerkers vraagt. Dan zijn de eigenschappen die managers nodig hebben vooral betrokkenheid (36 procent), betrouwbaarheid (30 procent) en toegankelijkheid (26 procent).



Kansen voor verbetering

Toch zien medewerkers ook nog ruimte voor verbetering. Wat medewerkers het liefst anders zien aan hun managers, is bovenal dat ze medewerkers meer moeten betrekken bij beslissingen die worden genomen over werkgerelateerde zaken (25 procent). Ook zien medewerkers graag dat managers meer waardering uitspreken (24 procent), hen meer betrekken bij de strategie en of doelen die worden bepaald en meer oog voor de persoon achter de medewerker hebben (beide 21 procent). Het meest hinderlijke aan managers vinden medewerkers dat de sfeer verandert zodra hij of zij in de buurt is (21 procent). Ook de prestatiegerichtheid (negentien procent) en het niet luisteren naar wensen en behoeften van het team (veertien procent) vormen een ergernis van werknemers.

Rob Rijbroek, directeur van ISBW: "Een manager stuurt niet alleen meer op KPI’s, maar moet tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers. Dit komt onder andere doordat hybride werken – dat bij veel bedrijven inmiddels de standaard is – de psychologische afstand heeft vergroot tussen organisaties en hun werknemers. Daarbij komen ook maatschappelijke problemen die onzekerheid met zich mee kunnen brengen, zoals de inflatie en een mogelijke recessie. Menselijke connectie en zaken als samenwerkingsgerichtheid en aanpassingsvermogen worden daarmee steeds belangrijker. Als manager is het daarom belangrijk dat je meebeweegt en ook investeert in je eigen ontwikkeling. Zowel op het gebied van hard skills als van soft skills. Zo zorg je dat je voldoende kunt meebewegen met veranderingen en kan inspelen op de behoeftes van je team die daarbij horen."