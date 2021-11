 Dit zijn de tien eigenschappen van de ideale manager

Nederlanders willen eerlijke en betrokken baas - Hoe ziet volgens Nederland de ideale leidinggevende eruit? Over welke eigenschappen moeten managers beschikken en welke leiderschapsstijl is favoriet? Dienend leiderschap staat met stip op nummer een als je het Nederlandse werknemers vraagt, gevolgd door coachend en inspirerend leiderschap op een gedeelde tweede plaats.



Daarnaast lijken vooral de ‘zachtere’, traditioneel gezien meer feminiene eigenschappen als betrokkenheid, goede communicatie en eerlijkheid, de basisvereisten voor het zijn van een goede leidinggevende, blijkt uit onderzoek van Talentsoft, A Cegid Company. Ook vinden werknemers het belangrijk dat een manager daadkrachtig en besluitvaardig is.

Wanneer het aan de Nederlandse werknemer ligt, ziet die het liefst een manager die anderen beter wil laten presteren. Leidinggevenden die anderen laten groeien en zichzelf op de juiste momenten weten weg te cijferen, die hun mensen ondersteunen en beschermen, zijn geliefd. Zij maken het werk of het nemen van beslissingen gemakkelijker. Hiermee stimuleren ze zelfvertrouwen en groei en dus ook autonomie.



Betrokken baas vooral belangrijk voor vrouwen

Bij Nederlandse werknemers zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om de ideale werkgever. Zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers vinden dezelfde eigenschappen belangrijk: ze vinden dat hun ideale manager eerlijk, betrokken en communicatief vaardig moet zijn. Vrouwen vinden het echter vaker dan mannen belangrijk dat hun baas ook nog empathisch en geduldig is, en in staat is zich kwetsbaar op te stellen. De wat zachtere kenmerken lijken dus een basisvereiste voor het zijn een goede leidinggevende. Daarnaast beschrijven zowel mannen als vrouwen hun ideale leidinggevende als besluitvaardig en daadkrachtig.

Neelie Verlinden, HR Journalist & Content Manager bij Talentsoft, A Cegid Company, vindt het logisch dat de ideale werkgever blijkbaar eigenschappen moet hebben die traditioneel als vrouwelijk worden gezien, maar ook de traditioneel gezien mannelijke eigenschappen. "Mannen en vrouwen kunnen van elkaar leren. Het is niet genoeg om alleen betrokken te zijn bij je werknemers en goed te kunnen communiceren. Medewerkers vinden het dus blijkbaar ook heel belangrijk dat je als werkgever laat zien dat je gepassioneerd en gedreven bent. Andersom geldt het net zo: we kunnen wel denken dat je met passie en gedrevenheid een goede baas bent, maar je zult toch ook betrokken moeten zijn bij je medewerkers."



De kracht van gezelligheid

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse managers de kracht van gezelligheid niet moeten onderschatten. Medewerkers in het onderzoek gaven aan dat ze het ook belangrijk vinden dat hun baas sociaal, empathisch en gezellig is, en humor moet hebben. "Dit is dus precies het verschil tussen een gewoon goede en een fantastische manager," zegt Verlinden. "Je kunt je als baas echt onderscheiden door je naast de basisvereisten ook sociaal en empathisch op te stellen richting je medewerkers en ervoor te zorgen dat er een fijne en goede sfeer heerst op de werkvloer. Het is mooi om te zien dat de Nederlandse leidinggevenden het zo goed doen, maar het kan nóg beter als managers goed kijken naar wat ze kunnen verbeteren op dit gebied."



De tien eigenschappen van een ideale manager:

Eerlijk Betrokken Communicatief vaardig Empathisch Besluitvaardig Daadkrachtig Samenbindend Geloofwaardig Geduldig Gedreven