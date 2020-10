 Vrouwelijk HR-professional voelt zich vertrouwenspersoon, man voelt zich coach

In 2030 is HR-professional geen recruiter meer - De vrouwelijke HR-professional vandaag de dag voelt zich voornamelijk een vertrouwenspersoon (28 procent), de mannelijke HR-professional voelt zich voornamelijk een coach (24 procent). Er zit dus een groot verschil in de beleving van de rol als HR-professional per gender. Andersom voelt slechts vijftien procent van de vrouwen zich voornamelijk coach en zestien procent van de mannen vertrouwenspersoon.



Dit blijkt uit onderzoek van Nextmoves uitgevoerd onder ruim 300 HR-professionals. Slechts veertien procent van de HR-professionals voelt zich administrateur.



HR-professional van de toekomst is coach

HR-professionals, zowel mannen als vrouwen, verwachten in 2030 voornamelijk de rol van coach te hebben (24 procent). Slechts 9 procent verwacht dan nog vooral vertrouwenspersoon te zijn. De rol die men zichzelf over tien jaar het minst ziet vervullen, is de recruitmentfunctie. Slechts vijf procent denkt in 2030 als HR-professional vooral die rol te bekleden. Dat is opvallend omdat recruitment op dit moment, met 30 procent, nog behoort tot de meest voorkomende verantwoordelijkheden van de HR-professional. Andere veel voorkomende verantwoordelijkheden zijn training en opleiding (42 procent), personeelsplanning (38 procent), coaching (33 procent) en personeelsadministratie (28 procent).

Jeroen de Bruijn, Manager Sales bij Nextmoves: "HR-afdelingen zijn aan verandering onderhevig. Voorheen lag de volledige procedure van het aannemen van een medewerker bij de HR-professional, van het schrijven van de vacature en het vinden van de juiste persoon tot de salarisafhandeling. In steeds meer organisaties zien we dat verschillende afdelingen een rol spelen in het recruitmentproces. Er worden bijvoorbeeld recruiters aangesteld op de HR-afdeling en de marketingafdeling richt zich op arbeidsmarktcommunicatie. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat zo’n grote groep HR-professionals verwacht in de toekomst niet meer verantwoordelijk te zijn voor recruitment. Positief is dat men aangeeft dat de toekomstige transitie van het HR-vak meer en meer richting aandacht voor medewerkers gaat, met duidelijke focus op training en opleiding, coaching en personeelsplanning."