 Top-drie leiderschapstips voor het winnen van het WK voetbal

Hoe kan effectief leiderschap het succes van het nationale voetbalelftal beÔnvloeden - Brazilië, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk ... de wereldkampioenen voetbal in deze eeuw hebben één ding gemeen: effectief leiderschap. Nu het WK 2022 in Qatar van start is gegaan worden de prestaties van spelers, teams en coaches weer nauwgezet door fans en verslaggevers onder de loep genomen.



In tegenstelling tot andere soorten leiders, zijn voetbalcoaches zeer zichtbaar en moeten ze overwinningen behalen om hun positie te behouden. Met dit in het achterhoofd hebben experts van Hogan Assessments drie leiderschapstips geformuleerd om het nationale team aan de overwinning te helpen.



Tip 1: Leiderschap gaat over het vormen en in stand houden van een team dat grote prestaties levert. Het gaat niet om individuele resultaten.

Leiderschap in de sportwereld gaat niet over het bereiken van de top van een organisatie. Het gaat erom dat een team op het hoogst mogelijke niveau presteert om de concurrentie te verslaan. De coach is bij voetbal rechtstreeks verantwoordelijk voor het succes van het team. Een team wordt bepaald door de aanwezigheid van één leider, één doel en gezamenlijk succes of verlies. Daarom heeft het gedrag van één persoon vaak gevolgen voor de resultaten van iedereen. Didier Deschamps, coach van het Franse nationale team, zei ooit: "Behalve kwaliteit en talent, zijn er twee belangrijke aspecten: het begrip ‘groep’ en de gemoedstoestand."

Een succesvolle coach moet de inspanningen van spelers coördineren en spelers aanmoedigen op elkaar te vertrouwen om als team te slagen. "Coaches moet hun team ontwikkelen en weten hoe ze de vaardigheden en talenten van elke speler kunnen benutten om aan de winnende hand te blijven en hun rol als leider te handhave," aldus Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bij Hogan Assessments.



Tip 2: Inzicht in de persoonlijkheid van spelers kan een coach helpen slimmere strategische beslissingen te nemen

Voor een effectieve wedstrijdstrategie moeten coaches rekening houden met de menselijke kant van het team en de spelers. Topsporters zijn competitieve, hardwerkende, georganiseerde, doelgerichte en gemotiveerde individuen. Persoonlijkheidskenmerken die een grote rol spelen bij de beslissingen die spelers maken tijdens een wedstrijd. Gareth Southgate, oud-speler en sinds 2016 coach van het Engelse nationale team, heeft hierover het volgende gezegd: "Het is belangrijk om te erkennen dat elke speler andere eigenschappen, karaktertrekken en gevoeligheden heeft".

Persoonlijkheid en de teamgerichte aard van leiderschap in het voetbal zijn vooral ook van belang als coaches hun team moeten wijzigen. "In zo'n situatie wordt duidelijk hoe ingewikkeld leiderschap in de sport kan zijn, waarbij prestaties op zichzelf niet de enige bepalende factoren vormen. Persoonlijkheid, in het bijzonder wanneer het moeilijk wordt, is in dit besluitvormingsproces ook een belangrijk criterium," vult Ryne Sherman aan.



Tip 3: Coaches kunnen beter groeien en zich in hun leiderschapsrol ontwikkelen als ze weten hoe anderen hen zien.

De mening van Pep Guardiola, de coach van Manchester City, over de eigenschappen van een goede coach wordt vaker geciteerd. Hij zegt: "Wat maakt een coach een goede coach? Wat de spelers na afloop over hem zeggen." Spelers binnen een team reageren op de beslissingen van hun coach. Een vrij recent en extreem voorbeeld hiervan was de beslissing van Zlatko Dalic, de Kroatische coach die met zijn nationale team in 2018 voor het eerst in de geschiedenis de finale van het WK behaalde. Nadat Nikola Kalinic weigerde aan de wedstrijd tegen Nigeria deel te nemen, werd hij door Dalic uit het team gezet. Hij toonde zijn leiderschap met deze moeilijke beslissing.

Door zich bewuster te worden van hoe spelers en andere belangrijke figuren binnen de sportwereld naar hen kijken, kunnen managers bepalen welke innerlijke aspecten en leer- en trainingsmethodes verbetering behoeven. Dit zelfbewustzijn helpt hen vervolgens weer om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien.