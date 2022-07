 Werknemer denkt dat slechte samenwerkingstools de algehele bedrijfsgroei belemmeren

49 procent van de Nederlandse werknemers denkt dat slechte samenwerkingstools zorgen voor omzetverlies - Corel Corporation kondigt de resterende Nederlandse resultaten aan van zijn onderzoek over samenwerking. Uit de laatste Nederlandse resultaten blijkt dat 49 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers denkt dat een slechte samenwerkingservaring, in hybride en externe werkomgevingen, zorgt voor minder omzet. Meer dan de helft (53 procent) van de werknemers denkt zelfs dat samenwerkingstools van slechte kwaliteit de algehele bedrijfsgroei belemmeren.



Maar liefst 63 procent is het ermee eens dat slechte virtuele samenwerking hun productiviteit beperkt en tijdsverspilling vormt. Op de vraag wat er precies slecht is aan de samenwerkingstools die ze gebruiken, gaven de respondenten een aantal uiteenlopende antwoorden:

- Achttien procent is van mening dat bedrijven niet investeren in de juiste tools;

- 46 procent is ervan overtuigd dat samenwerkingstools over slechte functies beschikken;

- 27 procent van de medewerkers verklaart niet de tools te gebruiken die ze tot hun beschikking hebben.



Hybride omgevingen

"De afgelopen twee jaar is gebleken dat hybride en externe werkomgevingen ongelooflijk productief kunnen zijn, zolang bedrijven maar investeren in de tools die medewerkers in staat stellen om hun werk goed te doen," aldus Scott Day, Chief People Officer bij Corel. "Dit onderzoek onderstreept dat veel organisaties worden beperkt door inadequate samenwerkingstools, die meestal vanwege de pandemie als noodoplossing werden geïmplementeerd. Deze noodoplossingen verbeteren de mogelijkheden van medewerkers om productief te kunnen werken in het geheel niet. Ze vormen juist vaak een obstakel om de klus te kunnen klaren en de algehele productiviteit van externe en hybride medewerkers ernstig te hinderen. Als we goed luisteren naar werknemers, moeten we concluderen dat het creëren van een omgeving waarin mensen graag werken een uitgangspositie voor succes is in 2022."



Samenwerkingstools

Samenwerkingstools zijn steeds belangrijk geworden en bieden hybride en externe teams mogelijkheden om productief te werken, ongeacht de locatie. Op de vraag welke aspecten samenwerkingstools succesvol maken, gaven respondenten de volgende antwoorden:

33 procent is van mening dat samenwerkingstools meerdere teamleden in staat moeten stellen om naadloos tegelijkertijd aan hetzelfde project te werken;

35 procent van de medewerkers geeft de voorkeur aan samenwerkingstools waarmee ze op elk willekeurig apparaat kunnen werken en samenwerken

Day: "We leven in een tijd waarin medewerkers verwachten dat ze de tools krijgen waarmee ze doelmatig kunnen werken. We zien echter dat bedrijven op dit gebied ernstig tekortschieten. De pandemie heeft de manier van hoe we werken permanent gewijzigd. Het is daarom belangrijk dat organisaties de impact van slechte samenwerkingstools niet onderschatten."



Via deze link kun je een exemplaar van het onderzoek downloaden.