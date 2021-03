 Media die lezers een positief gevoel geven zijn succesvoller

Meer aankopen, informatieverzoeken en volgers - Media die lezers een positief gevoel geven zijn vaker succesvoller. Zo is adverteren in dergelijke media effectiever, maar ook zetten deze media aan tot gesprek en verdieping. Merken die worden belicht in media die een positief gevoel oproepen kunnen vaker rekenen op meer volgers. Dat blijkt uit onderzoek door Motivaction onder ruim 1.500 Nederlandse mediagebruikers in opdracht van Hearst Netherlands.



In het onderzoek is gekeken naar 44 media, variërend van traditionele media zoals magazines en hun websites, kranten en tv tot social media, en 'nieuwe' media zoals video on demand- en muziekstreamingsdiensten.



Adverteren effectiever in positieve media

Uit het onderzoek blijkt dat een positieve context adverteerders in staat stelt effectiever mensen te bereiken en te bewegen. Wanneer Nederlanders een positief gevoel ervaren tijdens mediagebruik, praten twee op de vijf met een ander over wat ze gelezen, gezien of gehoord hebben. Een derde van de respondenten gaat op zoek naar meer informatie naar aanleiding van een artikel of video. Een kwart zoekt naar aanleiding van een advertentie meer informatie op. Opvallend is dat magazine-lezers vatbaarder zijn voor media met advertising dan niet-magazine-lezers. Het magazine (print) is daarnaast het enige mediatype dat erin slaagt zowel te informeren, te ontspannen als me-time te creëren. Andere media zitten óf sterk aan de informatieve kant, óf juist aan de entertainment kant.